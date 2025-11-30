Η πρόσφατη κακοκαιρία ADEL έφερε στην επιφάνεια την ευθραυστότητα των Τζουμέρκων απέναντι σε φυσικά φαινόμενα, αφήνοντας πίσω της μια εικόνα καταστροφής που υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η καθημερινότητά μας όταν η φύση δείχνει τη δύναμή της.

Ισχυρές κατολισθήσεις έπληξαν πρόσφατα περιοχές των Τζουμέρκων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια και δημοτικά κτίρια. Ορισμένα από αυτά κρίθηκαν επικίνδυνα για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλα, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να τα εγκαταλείψουν προσωρινά.

Η κακοκαιρία ADEL ανέδειξε την ευαλωτότητα της περιοχής σε γεωλογικούς κινδύνους, δημιουργώντας προβλήματα στο οδικό και το υδροδοτικό δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν αυστηρά να μην εισέρχονται στα πληγέντα κτίρια, ενώ τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), συνοδευόμενα από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγματοποίησαν αυτοψίες σε περιοχές των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία για το εύρος των ζημιών δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της κλίμακας της καταστροφής και της ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα:

• Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Πράμαντα: Μία κατοικία κρίθηκε επικίνδυνη για χρήση και κατεδαφιστέα.

• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, Μελισσουργοί: Μία κατοικία προσωρινά ακατάλληλη για χρήση.

• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, Αγνάντα: Μία κατοικία και ένα Δημοτικό αναψυκτήριο προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων ενημερώθηκαν επίσημα και παρέλαβαν αντίγραφα των αυτοψιών, ενώ τους συστήθηκε αυστηρά να μην χρησιμοποιούν τα κτίρια μέχρι νεωτέρας.

Αυτοψίες από γεωλόγους

Επιπλέον, από πλευράς Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) συγκροτήθηκαν κλιμάκια επιστημόνων-γεωλόγων, τα οποία έχουν μεταβεί στις πληγείσες περιοχές για την πραγματοποίηση τεχνικογεωλογικών αυτοψιών, με στόχο την αντιμετώπιση και διαχείριση των σχετικών γεωκινδύνων.

Η συνολική αξιολόγηση των έως τώρα αυτοψιών που διενεργήθηκαν από την ΕΑΓΜΕ στον οικισμό Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σε συνδυασμό με τη γεωλογική γνώση της περιοχής, καταδεικνύει ότι τα καταγεγραμμένα κατολισθητικά φαινόμενα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν ένδειξη ύπαρξης εκτεταμένου ή ενιαίου ενεργού κατολισθητικού συστήματος που να απειλεί το σύνολο του οικισμού.

Οι αστοχίες που καταγράφηκαν είναι χωρικά περιορισμένες, διαφοροποιούνται ως προς τον μηχανισμό τους και δεν παρουσιάζουν στοιχεία επιταχυνόμενης εξέλιξης. Με τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, η κατάσταση εντός του οικισμού χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη και δεν συντρέχουν λόγοι μετακίνησης του οικισμού ή τμημάτων του, ούτε προκύπτουν ενδείξεις γενικευμένης αστάθειας.

Ωστόσο, η γεωμορφολογία και οι δυσμενείς γεωλογικές και τεχνικογεωλογικές συνθήκες καθιστούν την ευρύτερη περιοχή ευπρόσβλητη από γεωκινδύνους, ιδίως υπό συνθήκες έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται δε στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, όπου παρατηρούνται αποπλύσεις, καθιζήσεις και λασποροές που επηρεάζουν την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα του οικισμού.

Συμπερασματικά, η συνολική εκδήλωση των φαινομένων μπορεί να αποδοθεί στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς τα εκδηλωθέντα κατολισθητικά φαινόμενα είναι συμβατά με το δυσμενές τεχνικογεωλογικό καθεστώς της περιοχής και απορρέουν από τον συνδυασμό του έντονου γεωμορφολογικού αναγλύφου, της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών που δομούν την ευρύτερη περιοχή και της μη ευνοϊκής τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς τους, καθώς και των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριοθέτηση της κατολισθαίνουσας καθώς και της επαπειλούμενης προς κατολίσθηση περιοχής είναι η υλοποίηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας η οποία ανατίθεται από τον οικείο Δήμο ή την Περιφέρεια.