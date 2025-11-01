Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα με δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», τιμώντας τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στην εκδήλωση παρέστησαν κυρίως αξιωματούχοι της Αμερικανικής Πρεσβείας, καθώς και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής.

Στις πρώτες φωτογραφίες της, η πρέσβης εμφανίζεται χαμογελαστή και κομψή, φορώντας μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας, χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους από τη Λεωφόρο Συγγρού, όπου είχαν συγκεντρωθεί.

Η εκδήλωση περιλάμβανε κοκτέιλ υποδοχής, επίσημο δείπνο και μουσική με χορό. Οι καλεσμένοι μπορούσαν να επιλέξουν από μενού που περιλάμβανε μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι. Η δεξίωση είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα, με χορό και ψυχαγωγία.

Αν και πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, η πρώτη επίσημη διπλωματική υποχρέωσή της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το προσεχές διάστημα, η πρέσβης αναμένεται να συμμετάσχει στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)», που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το φόρουμ, συνδιοργανωμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, θα συγκεντρώσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για συνεργασία σε θέματα ασφαλούς, βιώσιμης και οικονομικά προσιτής ενεργειακής μετάβασης.