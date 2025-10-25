Επιμέλεια: Λυδία Παππά

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετρά ήδη μία προφυλάκιση και είναι ο πρώτος κατηγορούμενος που οδηγείται στη φυλακή για το σκάνδαλο. Πρόκειται για τον Δ.Μ., που ανήκει στο στενό περιβάλλον του «Αρχηγού» με τη χλιδάτη ζωή.

Τον έκαψαν τα στοιχεία που είχαν οι Αρχές σε βάρος του, καθώς όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο: «με κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού, την 16-10-2024 καταχώρησε και δραστηριότητες καλλιέργειας βίκου, μηδικής και σιταριού, εν γνώσει του δήλωσε μη ορθά στοιχεία αναφορικά με τα αγροτεμάχια που φερόταν ότι μίσθωνε από ιδιοκτήτη-εκμισθωτή και ότι δήθεν ασκούσε τις προβλεπόμενες αγροτικές δραστηριότητες για τη λήψη της αντίστοιχης επιχορήγησης».

Συνολικά, από τη δεύτερη ομάδα των κατηγορούμενων που απολογούνταν σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, οκτώ έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, και αναμένεται να ολοκληρώσουν τις απολογίες τους άλλοι τρεις.

Oι περισσότεροι κατηγορούμενοι, τόσο χθες όσο και σήμερα, όχι μόνο δεν αποδέχτηκαν την εμπλοκή τους, αλλά έδωσαν στοιχεία στις δικαστικές Αρχές για τον ρόλο του «Αρχηγού», αλλά και του «Λογιστή», για τον οποίο αναβαθμίστηκε η κατηγορία.

Ορισμένοι, μάλιστα, δεν είχαν ιδέα ότι έκαναν Αιτήσεις για επιδοτήσεις: «Είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με το επάγγελμα του αγρότη. Με προσέγγισαν στο μαγαζί που δούλευα ως DJ και μου είπαν ότι θα βγάλω 1.000 ευρώ, αν παραχωρήσω τους κωδικούς taxisnet. Δεν δήλωσα εγώ τα αγροτεμάχια».

Μία μητέρα και δύο κόρες, εκ των οποίων η μία είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αφέθηκε ελεύθερη με όρους, υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα τόσο από μεσίτη, όσο και από λογιστή: «Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη, ο οποίος μας ανέφερε ότι θα νοικιάζαμε νόμιμα τα αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα καλλιεργήσουμε. Μόλις συνειδητοποιήσαμε τις ψευδείς δηλώσεις κινηθήκαμε νομικά κατά των υπαιτίων».

«Δεν διέπραξα κάποιο αδίκημα», υποστήριξε και μία άλλη κατηγορούμενη: «Έλαβα τα τελευταία πέντε χρόνια 60.000 €. Ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Υπήρχε μόνο ένα κενό 2.000 €, που είχε να κάνει με την ασφαλιστική κάλυψη του αγροτικού ταμείου του ΟΓΑ. Δεν προσπάθησα ποτέ να κοροϊδέψω την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω νόμιμες καλλιέργειες».

Αύριο, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, απολογούνται τα αρχηγικά μέλη: Ο «Αρχηγός» από τα Γιαννιτσά και τρεις υπαρχηγοί – ο πατέρας του, η σύζυγός του, με την οποία έχουν εικονικό διαζύγιο και ένας υπάλληλος ΚΥΔ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για τον Αρχηγό με τη χλιδάτη ζωή αναφέρεται: «Είχε κεντρικό και ηγετικό ρόλο, καθορίζοντας το σχέδιο δράσης, τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν και το ρόλο καθενός στα επιμέρους στάδια της υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την έγκριση και λήψη παράνομων κοινοτικών επιχορηγήσεων.

Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του επί του καθεστώτος λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία απέκτησε λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην υπαλλήλου σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια ανά την Ελλάδα, που δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους, τα οποία ενσωμάτωνε στο εγκληματικό σχέδιο της οργάνωσης».