Της Λυδίας Παππά

Στη μαραθώνια απολογία του, ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία Έλληνας Σμήναρχος, με τα αρχικά Χ.Φ., ξετύλιξε το κουβάρι των επαφών του με τους Κινέζους «χειριστές» του, που διαρκούν για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ξεκίνησε τους ισχυρισμούς του, περιγράφοντας πως, ενώ ήταν εν ενεργεία αξιωματικός, ήρθε σε επικοινωνία με τους Κινέζους.

«Άρχισα να στέλνω αιτήσεις από διάφορες πλατφόρμες προκειμένου να βρω ένα επιπλέον εισόδημα, καθώς θα έβγαινα σε σύνταξη. Μου απάντησαν από μία εταιρεία στη Μαλαισία και τον Φεβρουάριο του 2024 κάναμε την πρώτη επικοινωνία μέσω Zoom».

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν Γουάν» και αποδείχθηκε ότι ήταν από την Κίνα. Η συμφωνία ήταν να δίνει εμπορικές πληροφορίες, φυσικά με αμοιβή.

Όλα όμως αλλάζουν, όπως ισχυρίστηκε στην απολογία του, μετά από λίγους μήνες.

Η συνάντηση στο Πεκίνο

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Σμήναρχος ταξιδεύει στο Πεκίνο. Εκεί συναντά τον «Στίβεν Γουάν», αλλά και μία γυναίκα. Λίγο αργότερα εμφανίζονται και άλλοι δύο Κινέζοι.

Οι τρεις άντρες, σύμφωνα με τον Σμήναρχο, αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Τον αναγκάζουν, όπως λέει, να τους δίνει πλέον μυστικές στρατιωτικές πληροφορίες, γνωρίζοντας τη θέση του στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Ο ίδιος, αντί να αρνηθεί, τους λέει ναι, γιατί όπως υποστήριξε, τον απείλησαν με την ασφάλεια της οικογένειάς του. Του είπαν: «Ξέρουμε ποια είναι η οικογένειά σου. Ξέρουμε ότι μπορείς να βρεις αυτά που σου ζητάμε».

Ο Έλληνας εν ενεργεία αξιωματικός παραλαμβάνει και το κινητό που του δίνουν με κρυπτογραφημένες εφαρμογές και επιστρέφει στην Αθήνα, γνωρίζοντας πια ότι παραβαίνει τον νόμο με αδίκημα σε βάρος της ίδιας της πατρίδας του.

Οι πληρωμές «φάντασμα»

Ο Σμήναρχος υποστηρίζει ότι η αμοιβή του ήταν 25.000 ευρώ για τις πληροφορίες που έδινε στους Κινέζους. Για να μην εντοπιστούν τα χρήματα, η κατάθεση γινόταν μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και όχι μέσω τράπεζας.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι το ποσό ήταν πολύ μεγαλύτερο και αυτό θα φανεί από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών, των κινητών του και των υπολογιστών του, με την εντολή να έχει ήδη δοθεί.

Ο Έλληνας κατάσκοπος βρίσκεται ήδη στις φυλακές Κορίνθου, σε ειδικό θάλαμο όπου κρατούνται οι στρατιωτικοί. Δεν αποκλείεται να κληθεί σε συμπληρωματική απολογία όταν θα μπουν στη δικογραφία και άλλα στοιχεία.