Με ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρεται στον καιρό της Πρωτοχρονιάς.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μία Πρωτοχρονιά «με έναν καιρό ήρεμο. λιτό και χειμωνιάτικο, χωρίς υπερβολές» αλλά με κοφτερό κρύο και βοριάδες:

«Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές.

Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Λίγες νεφώσεις ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα, πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια, αφήνοντας τοπικές βροχές στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ στα ορεινά το χιόνι κάνει διακριτικά την εμφάνισή του.

Οι βοριάδες πνέουν ήπια κρατώντας τον αέρα καθαρό και τη θερμοκρασία σε χαμηλά, πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και καθώς η νύχτα απλώνεται, ο παγετός στα ηπειρωτικά –πιο έντονος στα βόρεια– θυμίζει πως ο νέος χρόνος ξεκινά με χειμωνιάτικη διάθεση και γαλήνη.

Χρόνια Πολλά»

