Τον καιρό των επομένων ημερών, με την προοπτική και των εορτών που πλησιάζουν, αναλύει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του:

«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας…»

-Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες. Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

-Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

-Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.

-Προς το παρόν όμως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12).

Το αντίθετο! Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό, να είναι περισσότερες.