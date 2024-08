Την πυρκαγιά που μαίνεται στην Αττική από χθες, Κυριακή 11 Αυγούστου, απαθανάτισε ένας πολίτης από ψηλά, την ώρα που βρισκόταν μέσα σε αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε σήμερα το πρωί, Δευτέρα 12 Αυγούστου, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το πύρινο μέτωπο υπολογίζεται πως έχει φτάσει τα 30 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Taking off from Athens while wildfire raging. pic.twitter.com/0YDoWqSeGf

— AthensLive (@AthensLiveGr) August 12, 2024