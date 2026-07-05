«Παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά» εμφάνισε η πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το εντυπωσιακό και επικίνδυνο αυτό φαινόμενο, κατά το οποίο η ίδια η φωτιά διαμορφώνει τις δικές της καιρικές συνθήκες, καταγράφηκε σε σύντομο χρονογράφημα από τις κάμερες της μονάδας στην Πεντέλη.

Τι είναι η πυροεπαγωγή και οι πυροσωρείτες;

Σύμφωνα με την ανάλυση της επιστημονικής ομάδας του ΜΕΤΕΟ, πυροεπαγωγή είναι η διαδικασία κατά την οποία μια δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά τόσο έντονα με την ατμόσφαιρα, ώστε καταλήγει να παράγει τον δικό της καιρό.

Πώς γίνεται αυτό; Η τεράστια θερμότητα από την καύση της βλάστησης προκαλεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα. Υπό κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, τα ρεύματα αυτά οδηγούν στον σχηματισμό πυροσωρειτών.

Οι πυροσωρείτες είναι τα λευκά σύννεφα που εμφανίζονται στην κορυφή της επαγωγικής στήλης της φωτιάς (δηλαδή της στήλης καπνού που υψώνεται σχεδόν κάθετα πάνω από το μέτωπο). Η παρουσία τους αποτελεί προϊόν του καιρού που γεννά η ίδια η πυρκαγιά, και συνήθως αποτελεί ένδειξη ακραίας πυρικής συμπεριφοράς.

Δείτε το βίντεο του ΜΕΤΕΟ για το φαινόμενο:

Οι 3 παράγοντες που ευνόησαν το φαινόμενο στην Οινόη

Όπως επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι σημερινές ατμοσφαιρικές συνθήκες στην περιοχή της Οινόης υπήρξαν σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση του φαινομένου, εξαιτίας τριών συγκεκριμένων παραγόντων: