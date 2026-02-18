Βελτιωμένος είναι από το απόγευμα και μετά ο καιρός στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς μειώθηκε η ένταση των ανέμων, που προκάλεσαν προβλήματα με πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχει λάβει 650 κλήσεις ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 53 κοπές δέντρων, 32 εκ των οποίων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης και 37 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ