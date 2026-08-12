Νέα ενίσχυση με οχήματα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού το καθένα, παρελήφθησαν και θα διατεθούν τόσο στην ηπειρωτική, όσο και στη νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, «τα νέα υδροφόρα, λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους, ενισχύουν σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς και άμεσης διάθεσης νερού στο πεδίο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε σημεία υδροληψίας είναι περιορισμένη ή απαιτείται συνεχής υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων».

Με αφορμή την παραλαβή των νέων οχημάτων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε δήλωσή του σημειώνει ότι «έως σήμερα έχουν παραδοθεί πάνω από 1.000 νέα οχήματα με τον εξοπλισμό τους, στο πλαίσιο της συνολικής προμήθειας 1.711 οχημάτων που προβλέπεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας “ΑΙΓΙΣ” και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».

Η προμήθεια των νέων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 5.727.064 ευρώ.