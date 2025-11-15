Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Ράνια Καρατζαφέρη έδωσε στη «Ζούγκλα» τη δική της εκδοχή για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς σε μπλόκο για αλκοτέστ, στο οποίο δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο, όπου επέβαινε ως συνοδηγός.

Η 52χρονη δημοσιογράφος, μιλώντας στην ιστοσελίδα μας, δεν διέψευσε όσα συνέβησαν με τους αστυνομικούς, ούτε το ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, δεν σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας, αλλά συνέχισε την πορεία του. Όμως, επέμενε, ότι δεν οδηγούσε η ίδια, δεν είχε πιει, και ότι το όχημα δεν ανήκε στην ίδια, αλλά «σε οικογενειακό φίλο».

Πώς έγινε το επεισόδιο με το μπλόκο για αλκοτέστ

Περίπου στις 3 τα ξημερώματα, οι Αστυνομικοί της Τροχαίας, που διενεργούσαν ελέγχους αλκοτέστ στην έξοδο Μεταμόρφωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο, όπου επέβαινε ως συνοδηγός η δημοσιογράφος, για να υποβάλλουν σε έλεγχο τον οδηγό.

Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε στο σήμα των Αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, και τελικά να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν, στην συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο αλκοτέστ που υπέβαλλαν τον 59χρονο, «οικογενειακό της φίλο» και οδηγό του οχήματος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, διαπιστώθηκε ότι βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστά Α μέτρηση 0,55 mg/l και Β μέτρηση 0,47 mg/l με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα.

Στον οδηγό βεβαιώθηκε η παράβαση (άρθ. 107,46 παρ.7β Ν.5209/25), ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, εννέα βαθμούς ΣΕΣΟ και ακινητοποίηση του οχήματός του.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, η 52χρονη συνοδηγός – δημοσιογράφος, βγήκε από το ΙΧ και άρχισε να βιντεοσκοπεί τους Αστυνομικούς, βρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

«Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ήταν ορισμένες από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε η Ράνια Καρατζαφέρη, σύμφωνα πάντα με τους Αστυνομικούς της Τροχαίας.

Οι άνδρες της Τροχαίας, προχώρησαν στη σύλληψη της δημοσιογράφου, με την κατηγορία της απειλής και της εξύβρισης των αστυνομικών κατά τη διάρκεια του τυπικού ελέγχου αλκοτέστ, τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11/25 ), στην Αττική Οδό, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.