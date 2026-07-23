Μια σπουδαία διάκριση για τη Ρόδο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας έφεραν τα αποτελέσματα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη, συγκεντρώνοντας την εντυπωσιακή βαθμολογία των 19.710 μορίων, κατέκτησε την πρώτη θέση εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αριστούχος μαθήτρια περιγράφει τη διαδρομή της προς την κορυφή, τη συνειδητή απόφαση να υπηρετήσει το ιατρικό λειτούργημα, ενώ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ενθάρρυνσης προς όλους τους συνομηλίκους της.

Πρώτη των πρώτων στην Ιατρική Αθηνών με 19.710 μόρια

Η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, εισήχθη πρώτη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εκπληρώνοντας ένα όνειρο που καλλιεργούσε από παιδί.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η αριστούχος μαθήτρια εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή της λέγοντας:

«Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το άγχος που μετατράπηκε σε κίνητρο

Η ίδια παραδέχεται ότι ήρθε αντιμέτωπη με στιγμές έντονου άγχους και αμφιβολιών. Ωστόσο, επέλεξε να μετατρέψει κάθε πίεση σε καύσιμο για περισσότερη δουλειά.

«Ακόμα και στις στιγμές άγχους και αγωνίας, δούλεψα, διάβαζα και προσπάθησα παραπάνω, για να πετύχω τον στόχο μου», εξήγησε.

«Η Ιατρική είναι λειτούργημα, όχι απλό επάγγελμα»

Η επιλογή της Ιατρικής Σχολής ήταν μια ώριμη και απόλυτα προσωπική απόφαση. Αν και μεγάλωσε σε οικογένεια γιατρών, καθώς και οι δύο γονείς της ασκούν το επάγγελμα, η Μαρία – Μιχαέλα ξεκαθαρίζει ότι δεν επηρεάστηκε από εξωτερικές πιέσεις, αλλά από την εσωτερική της ανάγκη για προσφορά.

«Το επάγγελμα του γιατρού είναι λειτούργημα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας», ανέφερε.

Το μήνυμα προς τους συνομήλικους: «Τα μόρια δεν μετρούν την αξία»

Αυτό όμως που ξεχωρίζει στη στάση της αριστούχου από τη Ρόδο είναι η ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Παρά τη δική της σαρωτική πρωτιά, φροντίζει να απομυθοποιήσει την ιδέα ότι οι εξετάσεις καθορίζουν το μέλλον ενός ανθρώπου.

«Οι Πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη ζωή και η αξία και οι δυνατότητες του καθενός δεν μετριούνται μόνο με τα μόρια. Όποιος προσπαθήσει αρκετά μπορεί να πετύχει τα όνειρα και τους στόχους του», κατέληξε.

Οι δηλώσεις της Μαρίας – Μιχαέλας Χαιρέτη σε βίντεο του σχολείου της: