Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων συμμετείχε στον Διεθνή Διαγωνισμό XVII Commando Half Marathon, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία και διοργανώθηκε από το Military University of Technology.

Η ελληνική αποστολή εκπροσωπήθηκε από τρεις Ευέλπιδες, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε μία απαιτητική διοργάνωση με τη συμμετοχή Στρατιωτικών Ακαδημιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας έντεκα χωρών: της Ελλάδας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατέλαβε την 3η θέση στην ομαδική κατάταξη, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και φυσικής κατάστασης των Ευελπίδων, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

