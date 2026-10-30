Σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκληματικής δραστηριότητας, το οποίο περιελάμβανε από ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιρειών-φαντασμάτων μέχρι εκβιασμούς, μαστρωπεία και αιματηρά επεισόδια, φέρεται να εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, που χθες προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, η οργάνωση δεν περιορίστηκε στον κλάδο της εστίασης, αλλά μετέτρεψε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως τη Μύκονο και τη Ρόδο, σε «πλυντήρια» εκατομμυρίων, αφήνοντας πίσω της υπέρογκα χρέη στο Δημόσιο.

Μύκονος: Το «αόρατο» δίκτυο και τα 20 εκατομμύρια σε μετρητά

Στο νησί των ανέμων, το κύκλωμα έστησε ένα πολύπλοκο δίκτυο real estate, εκμετάλλευσης παραλιών, εστιατορίων και clubs. Με κεντρική εταιρεία-ομπρέλα την «AG Catering Investments», χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των εταιρειών-«μπαμπούσκα». Οι επιχειρήσεις αυτές, με «αχυρανθρώπους» μπροστινούς και δηλωμένη έδρα την Καλλιθέα Αττικής, λειτουργούσαν προσωρινά σε κεντρικά σημεία (όπως η Ακτή Καμπάνη, το Καλό Λιβάδι και η Παράγκα), κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών, συσσώρευαν εκατομμύρια ευρώ σε χρέη προς τα ταμεία και την Εφορία (μεμονωμένες εταιρείες άφησαν χρέη 3,78 εκατ., 2,03 εκατ. και 1,75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) και στη συνέχεια εξαφανίζονταν.

Την περίοδο 2020-2026, οι Αρχές εντόπισαν 4.441 ύποπτες συναλλαγές αναλήψεων μετρητών συνολικού ύψους 19.925.776 ευρώ, τα οποία μετατρέπονταν σε πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια και κοσμήματα, την ώρα που 11,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι ξέφυγαν από τους ελέγχους μόνο από τις επιχειρήσεις της Μυκόνου.

Ρόδος: Οι μπράβοι που «καθάριζαν» τους διαγωνισμούς

Αν στη Μύκονο το κύκλωμα χρησιμοποιούσε νομικά παραθυράκια, στη Ρόδο η δράση του ήταν απροκάλυπτα βίαιη. Με στόχο να μονοπωλήσει τις παραλίες-«φιλέτα» του νησιού, η οργάνωση επιστράτευσε ομάδες μπράβων που αναλάμβαναν να εκφοβίσουν ή να βγάλουν εκτός ανταγωνισμού τους ντόπιους επιχειρηματίες. Σοκαριστικά είναι τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το 2023 μέσα στο ίδιο το Δημαρχείο Ρόδου, με άγριους ξυλοδαρμούς και αίματα στους διαδρόμους κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.

Μέσω εικονικών εταιρειών, η σπείρα «χτυπούσε» τους διαγωνισμούς με ιλιγγιώδεις προσφορές που άγγιζαν ακόμη και το 1.000.000 ευρώ για να αποκλείσει τους ανταγωνιστές, ποσά όμως που δεν καταβάλλονταν ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους 28 παραλίες (με ναυαρχίδα την Τσαμπίκα στον Αρχάγγελο όπου υπέγραψαν 33 συμβάσεις) και 35 beach bars, αποκομίζοντας εκτιμώμενα κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ την πενταετία 2020-2025.

Η μεθοδολογία της συσσώρευσης χρεών σε ΕΦΚΑ και Εφορία, τα οποία απλώς «έσβηναν» κλείνοντας εικονικά τις εταιρείες, άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των ερευνών. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, καθώς από το 2025 του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, έπειτα από εμπλοκή του σε υπόθεση δωροδοκίας αστυνομικού στη Μύκονο.

Η σημερινή δίκη για τον χρηματισμό αστυνομικού

Πριν καν συλληφθεί για το κύκλωμα της φοροδιαφυγής και το κόλπο γκρόσο με τις 520 εταιρείες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα 30 Οκτωβρίου, για το κύκλωμα αστυνομικών της Μυκόνου, που λειτουργούσε «υποστηρικτικά» στις παράνομες επιχειρήσεις του και του μετέφερε πληροφορίες για ελέγχους έναντι αμοιβής.

Αναφορές στο κατηγορητήριο για τη δράση του κυκλώματος αστυνομικών και ιδιωτών στη Μύκονο και την Αθήνα, αποκαλύπτουν τον συγκεκριμένο ρόλο και τις ποινικές διώξεις που βαρύνουν τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο, ο επιχειρηματίας διώκεται για το αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς φέρεται να διατηρούσε σταθερό δίαυλο χρηματισμού με ένστολο, προκειμένου να εξασφαλίζει ασυλία και πληροφορίες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαχειριζόταν.

Το «μηνιάτικο» για πληροφόρηση εκ των έσω

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο: «Στην Μύκονο και στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2022 έως και τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2024 παρείχε σε μηνιαία βάση στον Ανθυπαστυνόμο Γ.Ο. που υπηρετούσε στη Μύκονο ένα χρηματικό ποσό (τουλάχιστον 300 ευρώ) ως αντάλλαγμα, ώστε να του παρέχει πληροφορίες και υπηρεσιακά απόρρητα που ο ανωτέρω γνώριζε εκ της θέσης του με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία αυτός ετύγχανε διαχειριστής».

Η συγκεκριμένη πράξη αναφέρεται παράλληλα και στο σκέλος των κατηγοριών για δωροληψία του εν λόγω Ανθυπαστυνόμου, πιστοποιώντας ότι για διάστημα περίπου τριών ετών υπήρχε σταθερή «συνδρομή» με χρηματικό αντίτιμο.