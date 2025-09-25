Καταγγελία για απαράδεκτη συμπεριφορά από τη μεριά της SKY express κάνει στη «Ζούγκλα» η κυρία Ζωή Ευσταθίου, καθώς η Αεροπορική Εταιρεία δεν δέχθηκε να της επιστρέψει το ποσό των 400 ευρώ, μετά από έγκαιρη ακύρωση του εισιτηρίου της από την ίδια. Η καθυστερημένη ανταπόκριση του τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρείας … χρεώθηκε τελικά στην επιβάτη, με την Εταιρεία να το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να μην επιστρέψει τα χρήματα της ακύρωσης.

Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε η κυρία Ευσταθίου, είχε σήμερα προγραμματισμένο ταξίδι για το Παρίσι, με την πτήση GQ900 της SKY express στις 10:40. Είχε κλείσει ένα εισιτήριο σε θέση Business, με αντίτιμο 427 ευρώ.

Στις 5 το πρωί ανέβασε πυρετό 38,5 κι έτσι κάλεσε την Εταιρεία προκειμένου να ακυρώσει το ταξίδι της. Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργούσε από τις 8:00 οπότε κάλεσε πάλι στις 08:07, αλλά περίμενε στην αναμονή.

Τελικώς, της απάντησαν στις 8:34 και όταν ανέφερε ότι θέλει να ακυρώσει το εισιτήριό της, της απάντησαν ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Όταν ζήτησε τον λόγο, της είπαν ότι με βάση την πολιτική της Εταιρείας, επιστροφή χρημάτων προβλέπεται για ακυρώσεις που γίνονται 3 ώρες πριν την πτήση.

Όταν τους ανέφερε ότι η ίδια κάλεσε εγκαίρως, αλλά την είχαν στην αναμονή είκοσι λεπτά, της είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, παρά μόνον να της επιστραφούν τα … 27 ευρώ που αφορούν στα τέλη αεροδρομίου.

Όπως αναφέρει η κυρία Ευσταθίου στη «Ζούγκλα», «έχω ταξιδέψει σε πάνω από 50 χώρες, με πολλές αεροπορικές Εταιρείες. Έχει τύχει αρκετές φορές να ακυρώσω κάποιο ταξίδι και σε διάστημα μικρότερο των τριών ωρών πριν την πτήση. Πάντα μου επιστρέφουν τα χρήματα άμεσα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι πρωτοφανές! Έχουν το τηλεφωνικό κέντρο κλειστό μέχρι το πρωί. Παίρνω στις 8:00, μου απαντούν στις 8:34 και μου λένε ότι δεν επιστρέφονται τα χρήματα για πτήση που είναι στις 10:40» …