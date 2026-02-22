Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει τη στρατιωτική της παρουσία με επίκεντρο την Βάση στην Κρήτη.

Η Σούδα έχει κατακλυστεί από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και A-10, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η μετακίνηση αυτή των δυνάμεων – ακόμα και στη Σούδα – αποτελεί ένα σαφές μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για μια νέα συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα στον Κόλπο της Σούδας, έχει εντοπιστεί σημαντικός αριθμός μαχητικών F-35 και A-10.

Στην ίδια Βάση, δηλαδή στη Σούδα, βρίσκονται αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά σκάφη, καθώς και αεροπλάνα ειδικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη στρατηγική ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων.