Nέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το κύκλωμα εξαπάτησης του EΦΚΑ στο οποίο αρχηγοί φέρονται να είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, από το 2021 φέρεται να άνοιγαν εταιρείες σε «αχυρανθρώπους» και στη συνέχεια τις έκλειναν, χωρίς να καταβάλλουν τις εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Η συνολική ζημιά στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είναι τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά εδώ και μήνες το ζεύγος Καμπούρη. Εντόπισαν ύποπτες συναλλαγές σε Ελληνική Τράπεζα και η διαδρομή των συναλλαγών οδήγησε και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ζευγάρι συνελήφθη σήμερα (6/10), στον Άλιμο και από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στο κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου αρχηγός είναι ο παρουσιαστής.

H σύλληψη στον Άλιμο και το modus operandi

Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη έγινε σε πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο. Το διαμέρισμα μάλιστα φέρεται να μισθωνόταν στο όνομα της συζύγου του.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει συνολικά σε 10 συλλήψεις. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Η πρακτική που φέρεται να ακολουθούσε το κύκλωμα ήταν η δημιουργία εταιρειών στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της απάτης είχε ανοίξει στους «αχυράνθρωπους» εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, αλλά και μαγαζιά με ρούχα.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτές οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά, και ανέπτυσσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όταν όμως έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ, αυτές παρέμεναν απλήρωτες.

Έτσι στη συνέχεια οι εταιρείες, είτε οδηγούνταν σε κλείσιμο, είτε εγκαταλείπονταν τυπικά, με αποτέλεσμα οι οφειλές να παραμένουν προς το Δημόσιο.

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απομάκρυνε τα ίχνη του και μετέφερε την ευθύνη στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα εταιρικά έγγραφα.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και εντός του κόμματος όπου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.