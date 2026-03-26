Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου», στη Βουλιαγμένη. Η μητέρα του νεαρού έκανε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο, το παιδί της.

«R. I. P. αγόρι μου», έγραψε στην ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της. Φίλοι και συγγενείς έσπευσαν να σχολιάσουν και να στείλουν τα συλλυπητήριά τους.

Μετά από λίγη ώρα έκανε μία ακόμη ανάρτηση, με σκοπό να αναδείξει την εμπειρία του γιού της στις καταδύσεις. «Δεν ήταν απλώς ένας δύτης, ήταν εκπαιδευτής, με άψογη τεχνική και εμπειρία», γράφει χαρακτηριστικά.

«Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη

Ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς ένας δύτης, ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία. Ήταν πιλότος στο επάγγελμα, όπως ήμουν κι εγώ, και έχω κάνει εκπαίδευση simulator στα airbus σαν πλήρωμα μαζί του και καταδύσεις επίσης… ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Η κατάδυσή του ήταν με σύστημα κλειστού κυκλώματος (Closed Circuit Rebreather – CCR), είναι μια προηγμένη μέθοδος κατάδυσης που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνωστό ως αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (rebreather). Σε αντίθεση με το παραδοσιακό αυτόνομο καταδυτικό σύστημα ανοικτού κυκλώματος (SCUBA), το οποίο απελευθερώνει τις αναπνοές του δύτη στο νερό, το κλειστό κύκλωμα ανακυκλώνει το εκπνεόμενο.

Σαν εκπαιδευτής και δύτης βουτάω 26 χρόνια στο σημείο και με αυτόνομη και με ελεύθερη κατάδυση.

Δεν μπορώ να πω τι έχει γίνει, γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα, όπως και σε μια πτήση.

Παρακαλώ σεβασμός στον νέο άνθρωπο να βρεθεί η σορός του και να τιμηθεί όπως πρέπει.

ΥΓ: Ο κάθε άσχετος και άσχετη να μην εκφέρουν άποψη ας μείνουν στο νετφλιξ και στους καφέδες τους… γιατί είναι προσβολή στο παλικάρι.

Καλό παράδεισο να έχει!».

