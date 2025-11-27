Με μία σπαρακτική ανάρτηση αποχαιρετά τον 19χρονο Ραφαήλ ο πατέρας του, μετά το σοκαριστικό δυστύχημα με την χειροβομβίδα, που συνέβη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, στο στρατόπεδο Αφάντου στη Ρόδο.

Ο πατέρας, που ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι έχασε το παιδί του τόσο τραγικά και σε τόνο νεαρή ηλικία, όταν εξερράγη η χειροβομβίδα στη Ρόδο, έγραψε στο Facebook λίγα συγκινητικά λόγια, λέγοντας πως ο γιος του έκλεισε τα μάτια του σαν ήρωας.

Σημειώνεται ότι ο 39χρονος επιλοχίας, που επίσης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί εκτιμούν πως θα ξεφύγει τον κίνδυνο αν και ήδη έχει γίνει ακρωτηριασμός στο ένα του χέρι.

Η ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου: «Ελλάδα πένθος φόρεσε, γιατί ο Ραφαήλ σου στα χώματά σου έσβησε»

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα,

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι… καλό ταξίδι γιε μου.

Έκλεψα την μαντινάδα από ένα φίλο τον Νίκο Θεοδωράκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμπαράσταση».

Ο πατέρας απαιτεί διαφάνεια

Στο πλευρό της οικογένειας του άτυχου 19χρονου οπλίτη βρίσκεται ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, ο οποίος δήλωσε στη Δημοκρατική της Ρόδου ότι έχει ήδη κατατεθεί παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και ότι δεν θα επιτραπεί καμία σκιά στη διερεύνηση.

Τεχνικός σύμβουλος έχει οριστεί ο εγκεκριμένος βαλλιστικός πραγματογνώμονας και πυροτεχνουργός Γιάννης Τσιάμπας.

Η ομάδα φτάνει στη Ρόδο με στόχο να διασφαλίσει το υλικό, να ζητήσει σφράγιση και εξονυχιστικό έλεγχο της παρτίδας των πυρομαχικών, των ημερομηνιών, των προδιαγραφών και της ακριβούς διάταξης στο πεδίο βολής.

Κεντρική απαίτηση είναι να απαντηθεί γιατί ο 19χρονος βρέθηκε να διαχειρίζεται τέτοιου τύπου υλικό και τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη.

Τριήμερο εθνικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις – Την Παρασκευή η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας που επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου, κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο θα διαρκέσει από 26/11/2025 έως και 28/11/2025.

Ο 19χρονος ήταν επαγγελματίας οπλίτης του Σώματος Υλικού Πολέμου, με την ειδικότητα του πυροτεχνουργού, είχε αποφοιτήσει από το σχετικό σχολείο και μετατέθηκε στη Ρόδο περίπου πριν από μία εβδομάδα.

«Φως» στα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα αναμένεται να ρίξει η κατάθεση του 39χρονου πυροτεχνουργού, όταν βγει από το νοσοκομείο αλλά και οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη της χειροβομβίδας έγινε κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου που κάνουν οι πυροτεχνουργοί για την καλή λειτουργία των πυρομαχικών.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης και ο 39χρονος επιλοχίας έκαναν ως πυροτεχνουργοί τον έλεγχο των χειροβομβίδων, πριν αυτές μοιραστούν στους εκπαιδευόμενους. Το μοιραίο συνέβη όταν οι δύο στρατιωτικοί είχαν στα χέρια τους χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Ραφαήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Κρήτης, από όπου είναι και η καταγωγή του.