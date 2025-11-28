Ο ισχυρισμός της 46χρονης ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της, επειδή την αναγνώρισε όταν εισέβαλε σπίτι της στη Σαλαμίνα για να τη ληστέψει, δεν αληθεύει, σύμφωνα με ηχητικό από τη στιγμή της δολοφονίας.

Η ηλικιωμένη ακούγεται στο ηχητικό να ικετεύει για τη ζωή της, όταν η νύφη της μπήκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά για να τη ληστέψει και να τη σκοτώσει.

Ειδικότερα, η 75χρονη ασταμάτητα φώναζε «σε παρακαλώ αγόρι μου, άσε με αγόρι μου, Γιατί μωρέ; Πάρε ό,τι θες και φύγε… Αμαρτία είναι…».

Σημειώνεται, ότι όπως ακούγεται και από το ηχητικό, η ηλικιωμένη δεν αντιλήφθηκε ότι η νύφη της ήτανε κείνη που εισέβαλε σπίτι της. Επανειλημμένα, φώναζε «αγόρι μου».

Προφυλακίστηκε σήμερα (28/11), η 46χρονη και ως βασικό ισχυρισμό είχε ότι σκότωσε την πεθερά της εν βρασμώ ψυχής επειδή την είχε αναγνωρίσει και έτσι θα προδιδόταν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η 75χρονη δεν την αντιλήφθηκε.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο:

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται το σπάσιμο του τζαμιού στο παράθυρο και στη συνέχεια καταγράφονται οι σπαρακτικές ικεσίες της ηλικιωμένης:

«Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα… Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου… Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω.

Άσε με γιατί με πειράζεις. Σε παρακαλώ αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι. Αααα. Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ.

Άσε με, σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Άσε με σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααααα. Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου».

Πως έγινε το στυγερό έγκλημα;

Η 46χρονη φαίνεται πως είχε μεγάλα χρέη από τον τζόγο. Σκαρφίστηκε τη ληστεία προκειμένου να πάρει χρήματα από την ηλικιωμένη και έστησε το όλο σκηνικό.

Ολομόναχη είχε δημιουργήσει το σχέδιο και είχε σκηνοθετήσει τον θάνατο της 75χρονης. Ο γιος της ηλικιωμένης και σύντροφος της κατηγορούμενης μόλις πληροφορήθηκε για την ανατροπή αυτή, “έχασε την γη κάτω από τα πόδια του”.

Η κατηγορούμενη ομολόγησε όλη την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ο λόγος που μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης ήταν για να πάρει χρήματα και συγκεκριμένα 1.100 ευρώ, ωστόσο η κατάσταση πήρε άλλη τροπή όταν θεώρησε πως το θύμα την κατάλαβε.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της και σύζυγο της δράστιδος 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Τα χρήματα όμως αυτά χάθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιος έκλεψε αυτά τα χρήματα, που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του, με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις για τα χρήματα της μητέρας του. Ωστόσο, ο γιος κατάφερε να μαζέψει 8.000 ευρώ και της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε σύντομα και τα υπόλοιπα 2.000.

Όταν τελικά, κατάφερε να μαζέψει ακόμα 1.100 ευρώ και ήταν έτοιμος να τα δώσει στη μητέρα του, η Ροζαλία Μπαξεβάνη , ούσα εθισμένη στον τζόγο, πήρε τα χρήματα, τα έπαιξε και τα έχασε.

Τότε η 46χρονη για να μην την καταλάβει ο άνδρας της, μπήκε κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της με σκοπό να πάρει 1.100 ευρώ και να τα επιστρέψει στο σημείο που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Αυτό ήταν το πλάνο της και ξεκίνησε την εφαρμογή του, αλλάζοντας τη φορά των καμερών στο σπίτι της 75χρονης από τη στιγμή που είχε και πρόσβαση σε αυτές. Φόρεσε μάσκα και γάντια, πήρε ένα κρουστικό και έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου. Αφού εισέβαλε στον χώρο, άρχισε να απειλεί τη γυναίκα και να της ζητά να της δώσει χρήματα.

Η ηλικιωμένη αντέδρασε και η 46χρονη πήρε ένα μπουκάλι και, πιστεύοντας όπως είπε ότι την έχει καταλάβει, την χτύπησε στο κεφάλι.

Μετά από αυτό το σκηνικό, η Ροζαλία Μπαξεβάνη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, πήρε ένα μαχαίρι και την κατέσφαξε.

Όταν τελείωσε με το στυγερό έγκλημα, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τη Παρασκευή 31/10. Αρχικά, οι έρευνες στράφηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και έφτασαν στα ίχνη της 46χρονης, η οποία λύγισε και ομολόγησε.