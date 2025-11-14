Ένας απότακτος αστυνομικός, εθισμένος στον τζόγο, ο οποίος συνεργαζόταν με γνωστό επιχειρηματία ιδιοκτήτη αλυσίδας spa, ήταν ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Η λεία τους ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ, ενώ μόνο από τον επιχειρηματία Σπύρο Μαρτίκα απέσπασαν 600.000 ευρώ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τουλάχιστον 6 πολίτες έχουν πέσει θύμα του κυκλώματος, το οποίο τους έταζε δελεαστικές επενδύσεις, προκειμένου να τους αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο δημοφιλής παίκτης ριάλιτι, μιλώντας στον ANT1, αποκάλυψε πως η ίδια σπείρα είχε αποσπάσει 250.000 ευρώ και από τον Παντελή Παντελίδη, την ημέρα που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος του κυκλώματος, σύμφωνα με όσα είπε ο Σπύρος Μαρτίκας, είχε στήσει το χαρτοπαίγνιο, στο οποίο συμμετείχε ο Παντελίδης, με αποτέλεσμα να χάσει αυτό το τεράστιο ποσό.

«Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που έχασε ο Παντελής Παντελίδης τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του. Έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο», είπε.

«Ενημέρωσα την αστυνομία με τις πληροφορίες που είχα. Μέσα θα βρείτε εγκλήματα! Πάρτε το τηλέφωνό του και θα βρείτε τέρατα. Καυχιόταν τι έκανε στον Παντελή Παντελίδη! Ο δικηγόρος του είναι ο Δημήτριος Χριστόπουλος που τον εκμεταλλεύεται ασύστολα σε απάτες. Έχει κάνει και εμπόριο λευκής σαρκός! Ξέπλυμα χρήματος ήταν τα μασατζίδικα. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Εγκληματίες ηρεμήστε, δεν χωράτε στον Κορυδαλλό», πρόσθεσε.

«Πώς “ψάρευε” τα θύματά του – Επιδείκνυε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές»

Μιλώντας σε άλλη εκπομπή, στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Σπύρος Μαρτίκας υπογράμμισε ότι δεν ήταν το μοναδικό θύμα, αλλά ότι η απάτη έχει τεράστιες διαστάσεις.

«Δεν εξαπατήθηκα μόνο εγώ, είναι πολλά τα θύματα. Η απάτη είναι τεράστια, είναι μια εγκληματική οργάνωση με δομή και ευφυέστατο σχέδιο», δήλωσε.

Ο επιχειρηματίας αποκάλυψε πως το πρόσωπο που τον προσέγγισε ήταν ο ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, που χρησιμοποιούσε τις επιχειρήσεις αυτές ως «βιτρίνα» για ξέπλυμα χρήματος που προερχόταν από τις απάτες.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο «εξυφαινόταν» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Με πλεύριζε πάνω από τρία χρόνια για να με οδηγήσει σε αυτήν την απάτη, μου πουλούσε εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμό».

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα, ο επιχειρηματίας παρουσιαζόταν ως ευυπόληπτος πολίτης με «υψηλές» γνωριμίες, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Για να το αποδείξει αυτό, επιδείκνυε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές.

Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, «τούς έβαζε να επενδύουν και μετά εξαφανίζονταν τα λεφτά», δήλωσε ο Μαρτίκας.

Επιπλέον, το κύκλωμα έδινε στους εξαπατημένους πλαστές επιταγές και λίρες για να καθυστερήσει ή να παραπλανήσει την αποκάλυψη της απάτης.

Ο Σπύρος Μαρτίκας κάλεσε όσους έχουν πέσει θύματα του κυκλώματος να μιλήσουν στις Αρχές.

Π.Π.

Με πληροφορίες από ANT1 – STAR