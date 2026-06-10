Έντονα ερωτηματικά έχει προκαλέσει η κίνηση της ΣΤΑΣΥ να μην κάνει δεκτό το αίτημα του Athens Pride για την τοποθέτηση των αφισών του στους σταθμούς του Μετρό της πρωτεύουσας, ανατρέποντας μια πρακτική που εφαρμοζόταν σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, «μετά από 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας – που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου – φέτος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας».

Η πλευρά της διοργάνωσης υπογραμμίζει ότι η εταιρεία δεν παρείχε καμία διευκρίνιση για αυτή την αιφνιδιαστική εξέλιξη, η οποία μάλιστα τους έγινε γνωστή μόλις 24ωρα πριν από τη μέρα που είχε οριστεί για την ανάρτηση του υλικού.

«Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν», καταλήγει η διοργάνωση.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του Athens Pride:

«Ούτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο!

Μετά από 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας – που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου – φέτος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας!

Το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης.

Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητας μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν.

ΣΕ ΑΦΟΡΑ

ATHENS PRIDE 2026

Σάββατο 13 Ιουνίου

Πλατεία Συντάγματος».

Τι απαντά η ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε ανακοίνωσή της ισχυρίστηκε πως λόγω των «υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας».

Πιο αναλυτικά η εταιρεία αναφέρει:

«Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑΣΥ είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό.

Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η ΣΤΑΣΥ παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας».

Το Athens Pride 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στις 19:00, στο Σύνταγμα.