Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δείχνει τη στιγμή που άνδρας παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ στην περιοχή του Χαλανδρίου, το πρωί του Σαββάτου, 24 Ιανουαρίου.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε περί τις εννιά το πρωί. Ο άνδρας παρέλαβε το δέμα του, αλλά αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα η υπάλληλος να τον ακολουθήσει μέχρι το αυτοκίνητο.

Στο σχετικό κλιπ, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω, φαίνεται εκείνος να απομακρύνεται βιαστικά, να μπαίνει στο αμάξι και η γυναίκα να τον ακολουθεί, προσπαθώντας να τον αποτρέψει. Εν τέλει, ο άνδρας δεν σταματάει και το όχημα έρχεται σε επαφή με την υπάλληλο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αναφορικά με το περιστατικό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, όταν ο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη των ΕΛΤΑ να τον αποτρέψει από την αναχώρηση, υπήρξε επαφή με το όχημα του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός της υπαλλήλου.

Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη, καθώς και ότι τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Τέλος, τα ΕΛΤΑ τονίζουν πως η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.