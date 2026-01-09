Αναστάτωση προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε την περιοχή, ο οποίος προκάλεσε ζημιές και απρόοπτα. Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου, ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε εν κινήσει από το μετεωρολογικό φαινόμενο και μια κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το πρωτόγνωρο (για την περιοχή) περιστατικό.

Το βίντεο δημοσίευσε το ilialive.gr και σε αυτό φαίνεται ο ανεμοστρόβιλος να ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και να το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο.

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε.

Δείτε το βίντεο:

Το φαινόμενο σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού. Ο ανεμοστρόβιλος είχε μικρή διάρκεια, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.

Υπενθυμίζεται πως ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Τετάρτη (7/1) πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 κοτόπουλα.