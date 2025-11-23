Ένα βίντεο ντοκουμέντο εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ από την στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός τρέχει με 230 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.11), όταν τον εντόπισαν αστυνομικοί που είχαν στήσει μπλόκο στο σημείο να τρέχει με ταχύτητα που υπερέβαινε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Διαπιστώθηκε ότι το ανώτατο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 100 χιλιόμετρα.

Στα πλάνα φαίνεται πως οι αστυνομικοί τον είδαν από μακριά να τρέχει με μη επιτρεπόμενη ταχύτητα και ένας από αυτούς έσπευσε να ανεβεί στην μηχανή του και να τον σταματήσει. Του έκανα αλκοτέστ και αποδείχθηκε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

