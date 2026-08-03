Νέα οπτικά ντοκουμέντα, από κάμερα ασφαλείας, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις κινήσεις του 26χρονου Αφγανού που συνελήφθη για τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης γυναίκας από τη Βρετανία.

Στο υλικό διακρίνεται ο νεαρός άνδρας, να μετακινείται με χαρακτηριστική ψυχραιμία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κουβαλώντας μια μεγάλη βαλίτσα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέσα σε αυτή τη αποσκευή —με την οποία διέσχισε περιοχές των Εξαρχείων— είχε τοποθετήσει τη σορό του θύματος, λίγη ώρα μετά από τη διάπραξη του εγκλήματος, πριν καταλήξει στην περιοχή της Κυψέλης.

Ακολουθεί το βίντεο – ντοκουμέντο:

Η απόπειρα παραπλάνησης των αρχών

Στην προσπάθειά του να θολώσει τα νερά και να στρέψει αλλού τις υποψίες των αρχών, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε νέα τηλεφωνική σύνδεση για να αποστείλει μηνύματα στο περιβάλλον της άτυχης γυναίκας. Στα κείμενα αυτά προέβαλε ακραίους ισχυρισμούς περί θρησκευτικού κινήτρου, υποστηρίζοντας πως προέβη στην πράξη αυτή λόγω των πεποιθήσεων του θύματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 26χρονος διατηρούσε σχέση με φιλικό πρόσωπο της 38χρονης.

Το σήμα του κινητού και η μαρτυρία που έκρινε την υπόθεση

Η ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών. Στις 19 Ιουλίου, το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του θύματος καταγράφηκε από κεραία στην περιοχή της Αράχωβας, όπου παράλληλα κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης εντόπισε τον 26χρονο μαζί με την οικογένειά του.

Καταλύτης για την αποκάλυψη της υπόθεσης στάθηκε η σύζυγος του κατηγορουμένου. Όταν διαπίστωσε την απουσία του από την οικία τους, χρησιμοποίησε εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας στο κινητό του, η οποία τον έδειξε στο διαμέρισμα της 38χρονης.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος ισχυρίζεται πως εντόπισε τη γυναίκα ήδη χωρίς αισθήσεις στο λουτρό της κατοικίας και υποστηρίζει ότι ενήργησε υπό το κράτος πανικού, μεταφέροντας τη σορό με τη βαλίτσα για να μην θεωρηθεί υπεύθυνος.