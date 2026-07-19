Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (19/7), γύρω στις 20:00, όταν ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό που συνδέει τη Βέροια με την Κοζάνη, σε κοντινή απόσταση πριν από το προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά. Μέχρι στιγμής, τα αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη παραμένουν άγνωστα.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι σπίθες να μεταφερθούν στα γύρω δέντρα, απειλώντας την παρακείμενη βλάστηση.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μαζί με άλλους διερχόμενους οδηγούς που σταμάτησαν να βοηθήσουν, έδωσαν μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας όσα μέσα διέθεταν.

Παρά τις άμεσες προσπάθειές τους, δεν κατέστη εφικτό να περιοριστεί η φωτιά εγκαίρως, με συνέπεια το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς.

Ακολουθεί το βίντεο:

Πηγή: kozanimedia.gr