Απίστευτες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες σε κεντρικό δρόμο της Νέας Μάκρης, που μετατράπηκε ξαφνικά σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε Τούρκους μαφιόζους. Τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν για τους πυροβολισμούς εναντίον αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συμπατριώτες τους στις 3 Μαρτίου, σε κεντρικό δρόμο της περιοχής και χθες πέρασαν το κατώφλι του Ανακριτή.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα, δείχνει την στιγμή που οι αδίστακτοι μαφιόζοι ανοίγουν πυρ στη μέση του δρόμου και γαζώνουν το όχημα του συμπατριώτη τους, με τον τελευταίο να απαντά στα πυρά και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.