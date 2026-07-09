Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, καθώς ο αεροδιάδρομος θα παραμείνει κλειστός, τουλάχιστον μέχρι τις 19:00. Αιτία είναι η αναγκαστική προσγείωση ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο οποίο ξέσπασε φωτιά, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και έντονη ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες.

Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο από τη στιγμή της προσγείωσης του F-16:

Ευτυχώς, ο χειριστής του μαχητικού είναι σώος και καλά στην υγεία του. Αυτό, διότι, πρόλαβε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτίναξης και εκτοξεύθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου.

Έχει ήδη διακομιστεί με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Στις 18:30, αναμένεται να φτάσει στο νησί εξειδικευμένο κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο θα αναλάβει τη μετακίνηση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διαύλου προσγείωσης.

Μετά τις 19:00, θα υπάρξει νεότερη, επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον ακριβή χρόνο επαναλειτουργίας του αεροδρομίου.

Δείτε κλιπ από την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς:

Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή που εργαζόμενος του αεροδρομίου προσπαθεί να απομακρύνει τον χειριστή του αεροσκάφους, ενώ αυτός φαίνεται να αντιστέκεται.

Ωστόσο, στον διάδρομο που έπεσε το αεροσκάφος, προκλήθηκε πυρκαγιά που κινητοποίησε την Πυροσβεστική και αυτή την ώρα επιχειρεί στο σημείο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας, της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του».