Νέες πτυχές της τραγωδίας, που εκτυλίχθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από δύο βίντεο, καθώς και φωτογραφικά ευρήματα της περιόδου 2008-2010, που όπως υποστηρίζουν οι Αρχές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των κατηγορουμένων.

Η στιγμή της φονικής επίθεσης στην τράπεζα

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται καρέ-καρέ η είσοδος των δραστών στο υποκατάστημα και η ρίψη της πρώτης βόμβας μολότοφ.

Το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι. Η πόρτα της τράπεζας παραβιάζεται και αμέσως ακολουθεί μια έντονη λάμψη, από την έκρηξη στο εσωτερικό του κτηρίου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τα πάντα, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Δείτε τα βίντεο:

Ο άνδρας με το σφυρί και οι συλλήψεις

Την ίδια ώρα, έξω από το κτήριο, ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας μαύρη μπλούζα και καπέλο, σπάει με σφυρί την πρόσοψη του καταστήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών, πρόκειται για έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι για την υπόθεση.

Φωτογραφίες κατηγορουμένων από διακοπές

Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών στάθηκε ένα φωτογραφικό αρχείο από προσωπικές διακοπές των υπόπτων κατά την περίοδο 2008-2010.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα πάντα με τις Αρχές, οδήγησαν στην ταυτοποίηση και την προφυλάκιση των δύο 42χρονων, καθώς και στον εντοπισμό μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα «σημαδεμένα» σακίδια ως πειστήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ένας από τους κατηγορούμενους (ο ψηλός άνδρας με τα γυαλιά μυωπίας που εθεάθη έξω από τη Marfin την ημέρα του εμπρησμού) έφερε μαζί του ένα συγκεκριμένο σακίδιο πλάτης.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εστίασε σε δύο συγκεκριμένα αντικείμενα:

Το «Σακίδιο Β»: Φέρει ένα μοναδικό και χαρακτηριστικό σημάδι από σκουριά στην επιφάνειά του, το οποίο το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο.

Το μαύρο σακίδιο: Διαθέτει μια ευδιάκριτη κόκκινη στάμπα μουσικού συγκροτήματος.

Σημείωση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών:

Αν και τα δύο αυτά σακίδια ταυτοποιήθηκαν πλήρως μέσω των φωτογραφιών, στο τελικό πόρισμα ξεκαθαρίζεται ότι δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση των ίδιων των υπόπτων με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά.