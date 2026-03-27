Δορυφορική φωτογραφία καταγράφει την εσπευσμένη αναχώρηση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Gerald R. Ford» την Πέμπτη (26/3) από τη Σούδα. Συνοδεύεται από 3 περιπολικά σκάφη και πλέει με χαμηλή ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι το αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στα Χανιά τη Δευτέρα και επρόκειτο να παραμείνει στη βάση έως τις 2 Απριλίου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που είχαν προκληθεί από τη φωτιά που ξέσπασε στον χώρο των πλυντηρίων.

USS FORD 🇺🇸 spotted leaving Naval Support Activity Souda Bay in Crete, Greece 🇬🇷 YESTERDAY 👇 at 35.4811, 24.1681 located by @x4rius escorted by 3 patrol boats. Under propulsion, though slowish.@GeoConfirmed pic.twitter.com/SbuArgLDWY — Tom Bike (@tom_bike) March 27, 2026

Οι επισκευές αυτές ήταν αναγκαίες καθώς 600 ναύτες έχουν χάσει τα κρεβάτια τους από την φωτιά που ξέσπασε στις 12 Μαρτίου και έκαιγε για 30 ώρες, στον χώρο των πλυντηρίων. Σύμφωνα με διεθνή μέσα όπως το Reuters και η Washington Post, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, αφήνοντας πίσω της τραυματίες – κυρίως από εισπνοή καπνού – και σημαντικές φθορές στο εσωτερικό του πλοίου.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ναύτες με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Φαίνεται όμως πως τα σχέδια άλλαξαν. Την ίδια στιγμή τα αμερικανικά δίκτυα αναφέρουν πληροφορίες που το θέλουν να αντικαθίσταται επιχειρησιακά από το USS George H.W. Bush παρότι η επίσημη ενημέρωση το θέλει αξιόμαχο.

