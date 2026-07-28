Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναζητώντας τις ευθύνες για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ισοπέδωσε εργοστάσιο στην Κόρινθο, αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Συγκεκριμένα, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, του οποίου η αρχική προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη. Μαζί του συνελήφθησαν και δύο 46χρονοι, οι οποίοι είχαν τους ρόλους του τεχνικού ασφαλείας και του επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου αντίστοιχα.

Η στιγμή της έκρηξης

Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που έγινε αισθητή σε τεράστια ακτίνα, φτάνοντας μέχρι την περιοχή του Κιάτου.

Βίντεο-ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, αποτυπώνει την εκκωφαντική στιγμή, με ένα τεράστιο «μανιτάρι» φωτιάς να υψώνεται στον ουρανό, ενώ κομμάτια και συντρίμμια από το εργοστάσιο εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Από τη σφοδρή έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός, η τραγωδία φέρεται να εκτυλίχτηκε την ώρα που ο άτυχος άνθρωπος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε επικίνδυνη απόσταση από παροχή υγραερίου.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά και ένας 37χρονος κηπουρός, ο οποίος εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο και μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου. Υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι, δίχως η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων βρίσκονταν λίγοι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι ευτυχώς πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα χωρίς να τραυματιστούν.

Η προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υπό την ευθύνη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) της Κορινθίας.

Με αφορμή το νέο αυτό θανατηφόρο συμβάν, αλλά και μια σειρά από αντίστοιχα περιστατικά σε βιομηχανικούς χώρους το τελευταίο διάστημα, η Δ.Α.Ε.Ε. εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση. Καλεί τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους ασφαλείας και τους εργαζομένους των επιχειρήσεων να τηρούν με ευλάβεια τους κανόνες πυροπροστασίας και ασφάλειας και να αποφεύγουν κάθε εργασία που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανάφλεξη ή έκρηξη.