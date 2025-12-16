Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Μιχάλη Κατρίνη, τα ξημερώματα, έπειτα από καταδίωξη στο Ψυχικό, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, καταγράφονται τα τελευταία δευτερόλεπτα, πριν η ΕΛ.ΑΣ. περάσει χειροπέδες στον ανήλικο παραβάτη.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τρέχουν και ακούγονται να φωνάζουν προς τον 16χρονο που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα Ι.Χ. «σβήσ’ το, σβήσ’ το».

Το χρονικό της καταδίωξης

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου στη διασταύρωση της Μεσογείων με την οδό Τζαβέλλα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από στελέχη των ΟΠΚΕ, προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί στην οδό Αποστολοπούλου.

Στο όχημα επέβαιναν έξι άτομα.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο στην κατοχή του 15χρονου συνοδηγού, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του οδηγού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες, επίσης ανήλικοι, προσήχθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε βάρος των δύο ανήλικων, που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι, ασκήθηκε ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού για τρία αδικήματα κατά περίπτωση.

Γιατί κατηγορούνται οι ανήλικοι

Ειδικότερα, οι δυο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

