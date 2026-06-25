Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική, έπειτα από πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Λίμνη Αώου.

Το ελικόπτερο τύπου BELL, μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, έπεσε στη λίμνη, τη στιγμή που πραγματοποιούσε ελιγμούς προσέγγισης, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Γρεβενά.

Πετούσε με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Στο σημείο της πτώσης έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Tα μέλη του πληρώματος έχουν τραυματιστεί ελαφρά, παρελήφθησαν απο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά, ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL 214 Β, μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος.»