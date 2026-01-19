Η μουσική μπάντα της IV Μεραρχίας Πεζικού στην Τρίπολη έκοψε σήμερα την τελευταία της πρωτοχρονιάτικη πίτα καθώς σε λίγες ημέρες η Μεραρχία θα αποτελεί παρελθόν.

Η κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του π. Μάριου, παρουσία του Επιτελάρχη, του Διοικητή, των στελεχών και των στρατιωτών.

Όπως αναφέρει το arcadiaportal.gr, ο Διοικητής, Αλέξιος Αμπατζής, ευχήθηκε υγεία και επιτυχίες σε όλους, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία και την προσπάθεια της ομάδας στο παρελθόν.

Ο Επιτελάρχης, Χαράλαμπος Καλοπίσης, τόνισε ότι η μουσική πάντα στόχευε στο άριστο αποτέλεσμα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ζούμε σε εποχές που πολλές δομές συρρικνώνονται.

Στην κοπή της πίτας, το φλουρί έτυχε σε έναν από τους στρατιώτες της μουσικής ομάδας.