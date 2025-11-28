Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως «μια ακόμη έρευνα για ναρκωτικά στο Βέλγιο», εξελίχθηκε σε ένα πολυεθνικό θρίλερ με πρωταγωνιστές κοντέινερ από το Εκουαδόρ, διαδρομές μέσω Ρωσίας, μεταγραφές σε λιμάνια της Αμβέρσας, διαμερίσματα–«safe houses» και τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκάλυπταν τη δράση ενός διεθνούς κυκλώματος.

Πώς συνδέουν οι βελγικές Αρχές τον συλληφθέντα με διεθνές κύκλωμα

Στην καρδιά αυτής της ιστορίας βρίσκεται ο H. Ο., καταζητούμενος από τις βελγικές αρχές και συλληφθείς στην Ελλάδα δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος. Η σύλληψή του στην Αθήνα πυροδότησε την άμεση ενεργοποίηση του Βελγίου, το οποίο απέστειλε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα. Οι βελγικές αρχές συνδέουν τον H.Ο. με μετακινήσεις μεταξύ Βελγίου, Ισπανίας, Ελλάδας και Αλβανίας, παρακολουθήσεις διαμερισμάτων και επαφές με άτομα που φέρονται να οργανώνουν τη μεταφορά και το ξεφόρτωμα κοντέινερ.

Το ότι συνδέονται τόσες διαφορετικές χώρες και διαδρομές, όπως Εκουαδόρ, Βέλγιο, Ισπανία, Ελλάδα, Αλβανία καθιστά αυτή τη σύλληψη ιδαίτερα σημαντική για το ξετύλιγμα του κουβαριού από τις Αρχές. Η υπόθεση δεν αφορά μια «τοπική» διακίνηση, αλλά έναν φερόμενο διεθνή μηχανισμό ο οποίος, σύμφωνα με το βελγικό ένταλμα, αξιοποιούσε παγκόσμια logistics, λιμάνια πολλαπλών ηπείρων και κυκλώματα της Λατινικής Αμερικής για να μεταφέρει παρτίδες που εκτιμώνται σε χιλιάδες κιλά.

Τι δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του H. Ο., κ. Σάκης Κεχαγιόγλου:

«Ανέλαβα την υπεράσπιση του Αλβανού υπηκόου Η.Ο., 39 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε μία από τις πιο σύνθετες υποθέσεις διεθνών διαδρομών μεταφοράς κοκαΐνης των τελευταίων ετών. Η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μία απλή ελληνική σύλληψη, αλλά εκτείνεται από τη Νότια Αμερική μέχρι ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το φορτίο των περίπου 1.200 κιλών κοκαΐνης ακολουθούσε διαδρομή που ξεκινούσε από το Εκουαδόρ, περνούσε μέσα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια του Βελγίου και της Αμβέρσας (όπου κατασχέθησαν500 κιλά από την συνολική ποσότητα), άγγιζε την Ελλάδα και την Αλβανία, ενώ υπήρχαν διασυνδέσεις και δίκτυα πληροφόρησης που κατέληγαν μέχρι και τη Ρωσία. Πρόκειται για διακρατική υπόθεση όπου κάθε χώρα έχει διαφορετικό ρόλο, διαφορετική έρευνα και διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας.

Η συμβολή της υπεράσπισης, από την πρώτη στιγμή, επικεντρώθηκε στην επιλογή της έννομης τάξης που θα εξασφαλίσει την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση για τον κατηγορούμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρώ ότι η επιλογή της βελγικής έννομης τάξης – σε σχέση με τη ρωσική, αλλά και σε σχέση με την ιδιαίτερα αυστηρή ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ακόμη και ισόβια κάθειρξη – αποτελεί την ορθότερη υπερασπιστική στρατηγική. Επιθυμώ να τονίσω ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάθε δυνατό πλεονέκτημα για τον εντολέαμου. Η βασική έρευνα της υπόθεσης εξελίσσεται στο Βέλγιο – όπου η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για τις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών είναι τα 15 έτη κάθειρξη – και πρέπει να κριθεί εκεί όπου βρίσκονται τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Η ελληνική νομοθεσία είναι από τις σκληρότερες στην Ευρώπη για τέτοιες υποθέσεις. Η επιλογή του κατάλληλου δικαστικού πλαισίου δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια· είναι το κεντρικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της ποινικής τύχης του εντολέα μου».