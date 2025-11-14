Συλλυπητήρια επιστολή, για τους 20 Τούρκους στρατιώτες, που έχασαν τη ζωή τους, κατά την πτώση του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφος τύπου C-130 στη Γεωργία, απέστειλε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης, στον Τούρκο ομόλογο του, Ζίγια Κεμάλ Καντίογλου.

«Σου γράφω σοκαρισμένος και βαθιά λυπημένος από τα τραγικά νέα της πτώσης του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφος C-130, που στοίχησε τη ζωή σε 20 στρατιωτικούς της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν μια τέτοια τραγωδία και δεχθείτε τα συλλυπητήριά μου για το τραγικό τέλος του στρατιωτικού προσωπικού σας. Από την Ελληνική πολεμική αεροπορία και έμενα προσωπικά σας παρακαλώ δεχθείτε τα ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητήρια μου για την απώλεια τους και μεταφέρετε τη συμπάθειά μου στις οικογένειές τους και στο προσωπικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας», αναφέρει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης στην επιστολή του.