Εκτός από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, και… εσαεί αρχισυνδικαλιστή, Γιάννη Παναγόπουλο, άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην υπόθεση που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν τω μεταξύ το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βρίσκεται ήδη στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας Αθηνών.

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, έχει δώσει εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία θα εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι εν λόγω έξι εταιρείες ερευνώνται για τον ρόλο που είχαν από το 2020 έως το 2025, σε μία σειρά προγραμμάτων κατάρτισης και επικοινωνίας – προβολής, συνολικών κονδυλίων 73 εκατ. ευρώ.

Ποιες είναι όμως αυτές οι εταιρείες και ποια τα πρόσωπα κλειδιά;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Δημοκρατία», ακολουθεί το προφίλ των εταιρειών με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ:

Καμπύλη ΑΕΒΕ

Η εν λόγω εταιρεία είναι ενεργή από τις 13 Σεπτεμβρίου 2004. Εξαρχής, λόγω των σχέσεων με την οικογένεια Σπυρόπουλου (και συγκεκριμένα του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, πρώην συνδικαλιστή της ΠΑΣΚΕ και μετέπειτα Υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ επί διακυβέρνησης Σημίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα τέλη Ιουνίου 2019) ήταν η αγαπημένη επιχείρηση τόσο της Γενικής Συνομοσπονδίας, όσο και ευρύτερα όσων δραστηριοποιούνταν στον συνδικαλισμό, ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης. Η εταιρεία είχε – και διατηρεί – καλό όνομα στην πιάτσα για τις καλές τιμές και το ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε εκτυπώσεις φυλλαδίων, εντύπων σωματείων και όποιας δουλειάς αναλάμβανε.

Όμως, όπως έλεγαν τη δεκαετία του 2000 στα συνδικαλιστικά και όχι μόνο γραφεία, το γεγονός ότι υπήρχε άμεση πολιτική διασύνδεση, της άνοιξε πιο εύκολα την πόρτα για να λάβει από την εποχή εκείνη και μετά, πολλά έργα.

Στα τελευταία στοιχεία του ΓΕΜΗ φαίνεται σε ρόλο διαχειριστή ο Γιώργος Καντούνης και στα ενεργά μέλη οι Κωνσταντίνος Σκηνιώτης, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, Γιώργος Σκηνιώτης και η Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη – Ματζηρίδου. Στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης, από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2024, αναφέρεται ότι δεν έχουν εξεταστεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της από το 2019 μέχρι και το 2024. «Από τον έλεγχό μας», σημειώνεται, «προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές Αρχές για χρήσεις 2019 έως και 2024. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά».

Ι. Παπαδημητρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρεία αυτή με διακριτικό τίτλο Congressline, συστάθηκε πριν από την Καμπύλη ΑΕΒΕ, στις 11 Ιουλίου 2001. Σήμερα ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής με ποσοστό 90% παρουσιάζονται ο Γιώργος Σκηνιώτης από 31/12/2017 και η Νίκη Αναστασία Σκηνιώτη – Ματζηρίδου (επίσης ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 10%). Σκοποί της εταιρείας μεταξύ άλλων είναι: η διοργάνωση Συνεδρίων, Δεξιώσεων και γενικά η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Α. Μητσικούδης και ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρεία συστάθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2009. Στους σκοπούς της, μεταξύ άλλων, είναι:

Α) Η με κάθε τρόπο προώθηση και η διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων και

Β) Η ανεύρεση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για λογαριασμό τρίτων, για στελέχωση εκδηλώσεων, εκτέλεση διαφημιστικών προγραμμάτων κλπ. Στους εταίρους είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ από 10/7/2024 με 3% ποσοστό και ο Αχιλλέας Μητσικούδης (διαχειριστής) από 30/1/2009 με ποσοστό 97%.

New Advert και ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρεία είναι ενεργή από τις 26 Ιουνίου 2023. Στους σκοπούς της συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων, Διαφημιστικά Γραφεία, διαδικτυακές πύλες και δραστηριότητα Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας. Ετερόρρυθμο μέλος είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με ποσοστό 10% και ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής ο Αχιλλέας Μητσικούδης με ποσοστό 90%.

Communications to Business EE

Η εταιρεία είναι ενεργή από τις 22 Μαΐου 2019. Σκοπός της είναι οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) κ.α. Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής είναι ο δημοσιογράφος, Γιώργος Κακούσης, με ποσοστό 97% και η Λορέντζου Στυλ, ομόρρυθμο μέλος, με ποσοστό 3%.

AG Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Hellas ΕΠΕ

Είναι ενεργή από τις 5 Αυγούστου 2019. Στους σκοπούς της είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, η εφαρμογή, η θέση σε πιλοτική λειτουργία και η παράδοση έργων κυβερνοασφάλειας. Στους εταίρους με 100% είναι η AANG Advance Holdings Group Limited και διαχειριστής ο Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη. Λίγο καιρό μετά, στις 3 Απριλίου 2020, ενεργή παρουσιάζεται η Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ, με ανάλογους σκοπούς και τον Ανδρέα Γεωργίου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τους Αγαθό Γεώργιο και Ιωάννη Βαλσαμάκη, ως μη εκτελεστικά μέλη.

Γ. Παναγόπουλος: «Θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες»

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», αναφέρει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος (φωτό), σε γραπτή δήλωσή του, τονίζοντας ότι η αρχική του δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί, πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα, προκειμένου να απαντήσω ως πολίτης που έχει δικαιώματα και ως επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που, με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες “έχει στηθεί ένας χορός” ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, ως πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες “τρικλοποδιές” από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν, ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα, η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».