Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η σύζυγος του αείμνηστου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, λίγες ώρες μετά από την είδηση της δολοφονίας του φερόμενου ως εκτελεστή του, μοιράστηκε τον ανείπωτο πόνο της αλλά και την απόλυτη αίσθηση κενού, που βιώνει από τη μέρα που έχασε τον άνθρωπό της.

Παρά την τεράστια απώλεια που βιώνει έπειτα από 31 χρόνια κοινής συμβίωσης με τον άνθρωπό της και τον καλύτερό της φίλο όπως έχει πει η ίδια, αναφέρει ότι ο θάνατος δε διορθώνεται με το θάνατο ενός άλλου ανθρώπου όποιος κι αν είναι.

«Αν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου, ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο, ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω. Τι δεν θα έδινα να ερχόταν έστω για λίγο. Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο».

Με τεράστια αποθέματα μεγαλοψυχίας και ανθρωπιάς, η Στάθα Αλεξανδροπούλου – Καραϊβάζ, ανοίγοντας την καρδιά της λέει χαρακτηριστικά:

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά», γράφει, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε όταν έμαθε για τη νέα αυτή βίαιη απώλεια.



«Είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου… όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στην απέραντη θλίψη», συνεχίζει.

Μέσα από λόγια καρδιάς χωρίς ίχνος χαιρεκακίας ή εκδίκησης για το φερόμενο ως δολοφόνο του συζύγου της, η Στάθα Αλεξανδροπούλου – Καραιβάζ, καθηλώνει.

Κλείνοντας, η σύζυγος του δημοσιογράφου απευθύνεται ξανά στον άνθρωπο που τόσο αγάπησε:

«Γιώργο μου, μου λείπεις και σ’ αγαπώ πολύ. Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου».

Λόγια που ξεπερνούν τον θυμό ίσως και τα ανθρώπινα όρια και μετατρέπουν τον πόνο σε σιωπηλή αξιοπρέπεια. Μια υπενθύμιση πως ακόμη και μέσα στην αδικία, η ανθρωπιά και η αγάπη παραμένουν πιο δυνατές από κάθε εκδίκηση.

Πριν από καιρό είχε περιγράψει τις τραγικές στιγμές που βίωσε μετά από την τραγική δολοφονία του συζύγου της:

«Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, με τον Γιώργο γνωριστήκαμε το 1987 και γίναμε ζευγάρι το 1990 και έκτοτε τη ζωή μας σταμάτησαν 13 σφαίρες, που του έριξαν κοντά στο σπίτι μας.

Εγώ ήμουν στο σπίτι, δεν άκουσα κάτι, ενημερώθηκα από μία γειτόνισσα ότι κάτι έγινε. Η γειτόνισσα αυτή τραβούσε αποκλειστικές φωτογραφίες για να τις δώσει στον Γιώργο ως θέμα.

Δυστυχώς ήταν πρωταγωνιστής ο ίδιος ο Γιώργος. Τα πρώτα δευτερόλεπτα ήταν σαν μετωπική, αλλάζει η ζωή σου εντελώς.

Με τον Γιώργο ήμασταν και φίλοι εκτός από ζευγάρι. Στα 31 χρόνια που ήμασταν ζευγάρι πέρασε η σχέση μας και από διακυμάνσεις αλλά η αγάπη μας ήταν τόσο δυνατή που μπορούσε και ξεπερνούσε οποιοδήποτε εμπόδιο.

Αυτό που έχω στα αφτιά μου και το εύχομαι σε όλα τα ζευγάρια είναι η τρυφερότητα. Με έλεγε «νανάκι» λόγω του ύψους μου. Καθημερινά και πολλές φορές λέγαμε σ’ αγαπώ. Και αυτό δεν ήταν τυπικό. Φιλιόμασταν το πρωί και όταν ερχόταν από τη δουλειά. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε λουλούδια και γλυκά στο σπίτι του».

«25 λεπτά πριν τον σκοτώσουν του είπα σ’ αγαπώ. Όταν έφυγε από το στούντιο, με πήρε τηλέφωνο και εμείς έπρεπε να είμαστε με τον γιο μας σε έναν γιατρό. Συνέβη κάτι και δεν πήγαμε στον γιατρό.

Με ρώτησε πού ήμασταν, μου είπε ότι πεινούσε και ότι θα επέστρεφε σε λίγο στο σπίτι μας. Άργησε ένα τέταρτο που ήταν εντελώς συνεπής. Πίστευα ότι επειδή ήταν Παρασκευή ότι θα είχε σταματήσει σε κάποιο ανθοπωλείο ή ζαχαροπλαστείο. Αυτό το τέταρτο ήταν νεκρός κάτω από το σπίτι μας και τόνισε πως εκείνες οι στιγμές είναι σαν να σου ξεριζώνουν τα σωθικά», ανέφερε.

Ο δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στις 9 Απριλίου 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

Δύο χρόνια μετά, στις 26 Απριλίου 2023, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής υπέβαλλε δικογραφία στην Εισαγγελία Αθηνών χωρίς όμως… κατηγορούμενους. Μάλιστα, στο διαβιβαστικό της υπόθεσης αναφέρεται μεταξύ άλλων :

«Οι έρευνες της Υπηρεσίας μας συνεχίζονται για την ανακάλυψη των στοιχείων ταυτότητας των δραστών»

Στη δικογραφία συμπεριλήφθηκαν όλα τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί: οπτικό υλικό, μαρτυρίες, αναλύσεις στα εργαστήρια. Σημείο κλειδί είναι το βαν, που ανήκει σε εταιρεία καθαρισμού, με ιδιοκτήτρια τη σύζυγο ενός εκ των αδερφών που κατηγορήθηκαν για το έγκλημα.

Δύο ημέρες μετά, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, για τα δύο αδέρφια που αναφερόταν μέσα στη δικογραφία, και μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους προφυλακίστηκαν.

Επέμεναν ότι είναι αθώοι.

Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής, από τους πρώτους μήνες των ερευνών για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, είχε ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις ικανές να οδηγήσουν σε ένα ισχυρό κατηγορητήριο, που θα άντεχε στο ακροατήριο.

Οι ισχυρές αποδείξεις δεν βρέθηκαν, αλλά παρόλα αυτά υποβλήθηκε δικογραφία. «Η υπόθεση -μετά από την αθωωτική απόφαση την Τετάρτη (31/7)- παραμένει ανεξιχνίαστη και ένα ακόμη συμβόλαιο θανάτου παραμένει μυστήριο, τόσο για τον ηθικό αυτουργό όσο και για τους φυσικούς αυτουργούς… Μείναμε στους πρόωρους πανηγυρισμούς, με τους δολοφόνους του Γιώργου Καραιβάζ να κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι», ανέφερε η σύζυγός του και οι δικηγόροι της οικογένειας.