Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε τη Δευτέρα (19/1) η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, μικρότερης αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες πλήθος πολιτών προσήλθε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία στενών συγγενών, μελών βασιλικών οικογενειών, φίλων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου, ενώ η σορός της ήταν πλαισιωμένη από τα ανίψια της Παύλο, Νικόλαο και Φίλιππο Ντε Γκρες.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Τατόι, παρουσία στενών συγγενών και μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η πριγκίπισσα Ειρήνη ετάφη δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Δείτε εικόνες από την κηδεία:

Η οικογένεια της πριγκίπισσας Ειρήνης είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής του καθενός.

Στην Αθήνα ταξίδεψαν η βασίλισσα Σοφία, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, και οι δύο κόρες τους. Σύμφωνα με την El Pais, αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο κόρες του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας βρέθηκαν στην Ελλάδα.

Όσο για την τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας, το «παρών» έδωσαν η Άννα Μαρία, ο Παύλος Ντε Γκρες με τρία από τα παιδιά του, τον Κωνσταντίνο, τον Αχιλλέα και τον Αριστείδη -απουσίαζαν η Μαρί Σαντάλ με τη Μαρία Ολυμπία και τον Οδυσσέα-, ο Νικόλαος με τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Φίλιππος με τη σύζυγό του, Νίνα Φλορ, αλλά και η Αλεξία με τον Κάρλος Μοράλες Κιντάνα και τα τέσσερα παιδιά τους.