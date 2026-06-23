Μια φωτογραφία, η οποία αποτελεί το τελευταίο οπτικό ίχνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν πέσει νεκρή στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της, έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσα από το υλικό των καμερών ασφαλείας που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Στο συγκεκριμένο φωτογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 30 Μαΐου στις 16:18, η άτυχη γυναίκα αποτυπώνεται να κινείται πεζή, κρατώντας σακούλες με ψώνια στα χέρια της. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 80 μέτρων από την κατοικία που ενοικίαζε στον 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, στο Βαρύπετρο Χανίων. Είναι οι τελευταίες στιγμές της πριν περάσει το κατώφλι του σπιτιού όπου δολοφονήθηκε, με τα ψώνια που κρατούσε να εντοπίζονται αργότερα από τους αστυνομικούς εντός του οικήματος.

Δείτε το φωτογραφικό ντοκουμέντο:

Σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία, μετά την είσοδο της 45χρονης στο σπίτι, σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ της ιδιοκτήτριας και του 43χρονου, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, και τελούν υπό διερεύνηση. Τα όσα ακολούθησαν μέσα στα επόμενα 45 λεπτά, όπως τα περιέγραψε ο ίδιος ο κατηγορούμενος στην ΕΛ.ΑΣ., σοκάρουν για την πρωτοφανή αγριότητά τους.

Όπως ομολόγησε ο δράστης, κατά τη διάρκεια της έντασης η Σταυρούλα έπεσε στο πάτωμα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Τότε, εκείνος τη χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και της τύλιξε το στόμα με μονωτική ταινία: «Αυτή προσπαθούσε να τη βγάλει με τα χέρια της. Επέμεινα και το τύλιξα άλλη μία φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη… Θεώρησα ότι είχε πεθάνει και πήγα στην κουζίνα να ηρεμήσω. Μετά από ένα, με δύο λεπτά το πολύ, ξύπνησε και φώναζε “βοήθεια”».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο δράστης επέστρεψε στο δωμάτιο κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο: «Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς, νομίζω δύο φορές… Εκεί σταμάτησε να φωνάζει και εγώ έφυγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι».

Η άτυχη γυναίκα, όμως, βρήκε και πάλι τη δύναμη να φωνάξει: «Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε “βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας;”. Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο… Με το κομμάτι ξύλου που κρατούσα, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα, για τρίτη δεν θυμάμαι, στο αριστερό μέρος του κεφαλιού της, και εκεί έμεινε και δεν ξαναμίλησε καθόλου… Τότε είδα ότι είχε πεθάνει και η ώρα ήταν 17:00 ή 17:15».

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Κατά την άφιξή του φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο του φώναζε: «Σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να το έχεις δολοφόνε, βρομιάρη».

Ο αδερφός της Σταυρούλας, που βρισκόταν επίσης στα δικαστήρια, ξέσπασε κατά του δράστη, αλλά και της συζύγου του, λέγοντας πως είναι «τέρατα».