Η βόλτα με το μηχανάκι στα στενά των Εξαρχείων, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, ήταν η τελευταία για τον νεαρό από την Αλγερία. Αστυνομικοί που, εδώ και μέρες παρακολούθησαν τις σχετικές “βόλτες” του, ήταν σίγουροι ότι θα μετέφερε μια ακόμα ποσότητα ναρκωτικών.

Όταν έκαναν τον σχετικό έλεγχο, βρήκαν πάνω του δύο νάιλον συσκευασίες περιέχουσες μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των -195- ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Όμως υπήρχαν και άλλες παράνομες ουσίες…

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, ο 32χρονος Αλγερινός σε μια υπό ανέγερση οικοδομή, που χρησιμοποιούσε ως προσωρινή κατοικία, έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα συρτάρι εντοπίστηκαν ναρκωτικά, ενώ στο κάτω μέρος κρεβατιού βρέθηκαν δεσμίδες με χαρτονομίσματα.

Από τις συνολικές έρευνες στο κατάλυμα, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: -208- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -1- κιλό και -8- γραμμ. κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές, -3- αναδιπλούμενα μαχαίρια, το χρηματικό ποσό των -8.040- ευρώ, πλήθος νάιλον συσκευασιών και -8- κινητά τηλέφωνα.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα