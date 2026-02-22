Στον μώλο της Αγίου Νικολάου πραγματοποιείται η τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Κατά τη διάρκειά της, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες, και μέσα από τις στάχτες του, μεταδόθηκε το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ ο ουρανός της πόλης φωτίστηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Η τελετή λήξης άρχισε με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, έκανε μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενώ ακολούθησε συναυλία με τον Sicario και ένα μεγάλο πάρτι.

Η πόλη της Πάτρας έχει κατακλυστεί από μεγάλο αριθμό επισκεπτών που ζουν από κοντά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, έχοντας ως «σύμμαχο» τις καλές καιρικές συνθήκες.