Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην παραλιακή ζώνη της Σαγιάδας Θεσπρωτίας, όπου η υπερχείλιση της θάλασσας είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τμήματα του οδοστρώματος και να υπάρξει δυσχέρεια στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Το θαλασσινό νερό έχει απλωθεί σε μεγάλο μέρος της παραλιακής οδού, σχηματίζοντας «λίμνες» πάνω στο δρόμο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία, τα νερά έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από καταστήματα, με τον κίνδυνο να εισέλθουν στους χώρους τους να είναι άμεσος.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: thespro.gr