Η φύση συναντά τη… θάλασσα, και όλα γίνονται πιθανά! Η διάσημη πλέον «Θαλασσινή Αλεπού», όπως την ονόμασε ο καπετάνιος Γιώργος Βάλλης, έκανε την βραδινή της βόλτα στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, και εκείνος αποθέωσε τη στιγμή όπως μόνο ένας αληθινός καπετάνιος ξέρει!

Λέγεται μάλιστα πως η αλεπού ψάχνει ακόμα την πετσέτα της και ένα καλό σποτ για ηλιοβασίλεμα… Από εδώ και πέρα, στο Φάληρο δεν υπάρχουν μόνο γλάροι και ψαράδες, υπάρχει και η αλεπού των κυμάτων.

Αλεπούδες στη θάλασσα; Κι όμως, τελικά όλα γίνονται!

Η διάσημη πλέον «Θαλασσινή Αλεπού», περπάτησε με χάρη στην ακτή, αδιαφορώντας για τους έκπληκτους περαστικούς. Εκείνος, με την πείρα και την ποιητικότητα ενός αυθεντικού καπετάνιου, δεν άφησε τη στιγμή να πάει χαμένη, την κατέγραψε και τη μοιράστηκε, κάνοντας την αλεπού viral.

Κάποιοι λένε πως την είδαν να κάθεται ήρεμα κοιτώντας το ηλιοβασίλεμα, άλλοι πως ψάχνει ακόμη μια πετσέτα και μια καλή θέση στην άμμο. Το μόνο σίγουρο είναι πως το Φάληρο απέκτησε νέο έμβλημα, μια αλεπού των κυμάτων, που αποδεικνύει πως η φύση δεν γνωρίζει όρια.

Tώρα οι κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου έχουν μια νέα ιστορία να διηγούνται: για μια αλεπού που προτίμησε τη θάλασσα από το δάσος.

Οι υπέροχες φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Cpt. Dr. Γεώργιο Βάλλη, Διδάκτωρ Maritime Risk and Crisis Management, ο οποίος ως ένδειξη χιούμορ και καλής διάθεσης, μας έστειλε τη «θαλασσινή αλεπού».