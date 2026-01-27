Την Κυβέλη, την θεά της άγριας φύσης και των δημιουργικών δυνάμεων της Γης και της γονιμότητας, είχε κρύψει στο πατάρι διαμερίσματος του Πειραιά ένας 48χρονος ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για «μια μαρμάρινη αναθηματική στήλη, ένθρονη θεά Κυβέλη με ένα λιοντάρι δίπλα της, η οποία χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα» σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όμως ο 48χρονος δεν είχε υπολογίσει ότι η Κυβέλη δεν θα έμενε για πολύ καιρό στο πατάρι καθώς αστυνομικοί από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων είχαν την πληροφορία και ενημέρωσαν τον εισαγγελέα.

Ακολούθησε χθες το μεσημέρι έρευνα και έτσι εντοπίστηκε η αρχαιότητα ενώ ο 48χρονος αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή καθώς σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.