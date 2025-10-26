Σε εορταστικό κλίμα βρίσκεται σήμερα(26/10) η Θεσσαλονίκη, τιμώντας τον Πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο, αλλά και την 113η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς, το 1912.

Στις 11:00 το πρωί, ξεκίνησε η πανηγυρική δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδης,καθώς και εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, στρατιωτικής ηγεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες πιστοί έχουν συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, σχηματίζοντας ουρές για να προσκυνήσουν.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 17:30 το απόγευμα, με τον Επίσημο Εορτασμό της ημέρας του Πολιούχου, της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης, αλλά και του έπους του 1940, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πηγή: thesspost.gr