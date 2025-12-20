Με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια, πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/12) για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η φιλανθρωπική εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.). Μια εκδήλωση που συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την αναγνώριση ανθρώπων που ξεχωρίζουν για το έργο τους και την αλτρουιστική τους δράση. Φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η εκδήλωση δεν ήταν μόνο μια γιορτή αλληλεγγύης αλλά και μια γιορτή τιμής, προς αυτούς που με τις πράξεις τους αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για την κοινωνία μας.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο της ταβέρνας «Κρητικός» στο Κερατσίνι, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. και προσέφεραν τρόφιμα, δωροεπιταγές για σούπερ μάρκετ, χρήματα και σημαντική ηθική στήριξη σε περισσότερες από 500 οικογένειες που ενόψει των Χριστουγέννων, αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες, ενωμένοι από την ανάγκη να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, απέδειξαν ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, παραμένουν ισχυροί δεσμοί που συνδέουν την κοινωνία μας, παρά τις δυσκολίες των καιρών.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η τελετή βράβευσης, στην οποία τιμήθηκαν άνθρωποι που με τη δράση τους ανέδειξαν τις πιο υψηλές αξίες της κοινωνίας: την ανιδιοτέλεια, την προσφορά, την αυτοθυσία και την ελπίδα. Άνθρωποι που, παρά τις δυσκολίες που βιώνουν ή έχουν βιώσει, παραμένουν πιστοί στο όραμά τους και συνεχίζουν να προσφέρουν με όλη τους την καρδιά.

Βραβευθέντες και τιμώμενα πρόσωπα

Ο Γιάννης Δαμιανός τιμήθηκε για την απίστευτη δύναμη ψυχής του, καθώς κατάφερε να μετατρέψει τις δυσκολίες της ζωής του σε μια ιστορία αισιοδοξίας και ελπίδας για όλους μας.

Ο προπονητής κολύμβησης Γιώργος Παπαδόπουλος, της ομάδας «Ποσειδών – Swimming», τιμήθηκε για τη μεγάλη του προσφορά στην αθλητική και κοινωνική ζωή της Πιερίας. Εντυπωσιακή ήταν η διάσχιση των 22,13 ναυτικών μιλίων, την οποία πραγματοποίησε με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής και την ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στις ακτές.

Ο Σπύρος Πετράτος, γνωστός ως «Κουρέας των Αστέγων», αναγνωρίστηκε για τη συνεχιζόμενη εθελοντική του δράση, προσφέροντας στήριξη και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο, και δείχνοντας καθημερινά τη δύναμη της αλληλεγγύης.

Ο κορυφαίος θωρακοχειρουργός Δημήτρης Κυπαρισσόπουλος, με τη διεθνή αναγνώριση και το ήθος που τον διακρίνει, βραβεύτηκε για την αφοσίωσή του στην επιστήμη και το έργο του στον τομέα της ιατρικής.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τιμήθηκε για την αθλητική του επιτυχία, αλλά και για τη δύναμη χαρακτήρα που έδειξε μέσα από την προσωπική του υπέρβαση, αποτελώντας πρότυπο για όλους.

Οι πιλότοι των Canadair που έδρασαν στην καταστροφική πυρκαγιά στην Κερατέα τον Αύγουστο του 2025, τιμήθηκαν για την αυτοθυσία τους και την καθοριστική συμβολή τους στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Ο 13χρονος Νίκος Παππάς, παγκόσμιος πρωταθλητής στο Optimist, βραβεύτηκε ως κορυφαίος νέος αθλητής από την World Sailing, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά και αποδεικνύοντας ότι με επιμονή και σκληρή δουλειά μπορούν να επιτευχθούν μεγάλα επιτεύγματα.

Ο ναυαγοσώστης Ιωσήφ Σφακιωτάκης και η ομάδα του από την Ocean Lifeguard Chania, τιμήθηκαν για την άμεση και αποτελεσματική τους παρέμβαση, που έσωσε ανθρώπινες ζωές, καθώς και για την αφοσίωσή τους στην ασφάλεια στις παραλίες.

Ο Λάμπρος Χρήστος Ανδρεαδάκης, διανομέας, τιμήθηκε για την καθημερινή του αξιοπρέπεια και επιμονή στην εργασία του, ενώ ο Δημήτρης Ανυφαντάκης, ιατρός στην Κίσσαμο Χανίων, αναγνωρίστηκε για την αυταπάρνηση και τη μεγάλη του προσφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η Μαριάντα Ζαμαντζά, για τις διεθνείς και εθνικές της αθλητικές διακρίσεις, τιμήθηκε ως πρότυπο αθλητικής αριστείας και αφοσίωσης στην προώθηση του ελληνικού αθλητισμού.

Οι Δημήτρης Μαρκόπουλος και Σπύρος Κουλκουδίνας τιμήθηκαν για την καθοριστική τους συμβολή στην επίλυση του φορολογικού ζητήματος των ναυτικών, μια προσπάθεια που διευκόλυνε την ανάπτυξη του τομέα των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα.

Οι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές Χρήστος Πολύζος, Σουζάννα Αναγνωστοπούλου, Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου τιμήθηκαν για την αξιόλογη εργασία τους στην προβολή των θεμάτων ναυτιλίας και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Ο μαθητής Ιωάννης Παπαθανασίου από τη Γαβαλού Αγρινίου, ο οποίος εντυπωσίασε με την παρουσία του ως σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025, τιμήθηκε για την πίστη του στις αξίες της πατρίδας και την υποδειγματική του συμπεριφορά.

Το παλικάρι αυτό μας γέμισε περηφάνια, κρατώντας με τιμή τη γαλανόλευκη, και απέδειξε ότι τα ιδανικά, η πίστη και το φως ζουν μέσα μας.

Ως ένδειξη αναγνώρισης, επιθυμίας και εκτίμησης, ο Προέδρος Cpt. Dr. Γέωργιος Βάλλης , του προσέφερε τρία σετ εμφανίσεων και τρεις μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, υπογεγραμμένες από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ένα δώρο που ελπίζουμε να τον εμπνεύσει και να τον συνοδεύει στις μελλοντικές του προσπάθειες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και συλλογικής υπερηφάνειας, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και το ανθρώπινο ήθος εξακολουθούν να αποτελούν τον ισχυρότερο συνεκτικό ιστό της κοινωνίας μας. Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., πιστή στο όραμά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον άνθρωπο, αναδεικνύοντας παραδείγματα ζωής που εμπνέουν, ενώνουν και υπενθυμίζουν πως, ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές, η ελπίδα γεννιέται μέσα από τις πράξεις.

Με συνέπεια, ευθύνη και βαθιά πίστη στις αξίες της, η Ένωση δεσμεύεται να συνεχίσει τον κοινωνικό της ρόλο, μετατρέποντας την προσφορά σε πράξη και την ανθρωπιά σε καθημερινό καθήκον.