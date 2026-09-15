Η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, δεν αποτελεί απλώς μια θλιβερή είδηση, αλλά μια ηχηρή καταδίκη ενός ολόκληρου συστήματος.

Ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει έναν άνθρωπο σε κατάσταση ανάγκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος με τις δημόσιες δηλώσεις του και εμφανίσεις του φώναζε και «εκλιπαρούσε» για ένα χέρι βοηθείας. Μια βοήθεια, όμως, που δεν ήρθε…

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, τους όψιμους θρήνους και τις βαρύγδουπες δηλώσεις επωνύμων και μη, για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτεται η γυμνή αλήθεια για τις εγκληματικές ελλείψεις του κράτους, την προκλητική στάση των πολιτικών, την ανευθυνότητα της πλειοψηφίας των ΜΜΕ, τύπου Λιάγκα και όχι μόνο, αλλά και τον διασυρμό μιας οικογένειας, της οικογένειας Μαζωνάκη, που πάλευε μόνη της ενάντια σε ανεμόμυλους και τσιτάτα που «πετάγονταν» από εδώ και από εκεί, στον τηλεοπτικό «αέρα» και το χαρτί περιθωριακών Μέσων.

Ο Μανώλης Μαζωνάκης, ο τραγικός πατέρας του καλλιτέχνη, η μητέρα του Κλειώ και οι αδελφές του Μαρία και Βάσω, δεν μπορούσαν να αντικρούσουν όσα ακούγονταν σε βάρος τους. Δεν είχαν «φωνή», πνίγονταν μέσα στον ορυμαγδό της παραπληροφόρησης, της εύκολης κριτικής και της δημοφιλίας του καλλιτέχνη.

Η απουσία του Κράτους και η υποκρισία των πολιτικών

Το ελληνικό κράτος παρακολουθεί επί χρόνια ως αμέτοχος θεατής την ανεξέλεγκτη δράση επιτήδειων και «ψευτογιατρών», οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η απουσία ενός αυστηρού, θεσμικού πλαισίου προστασίας και ελέγχου επέτρεψε σε επικίνδυνες, αμφιβόλου επιστημονικότητας πρακτικές, να λειτουργούν ανενόχλητες.

Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος, για να αποκαλυφθούν τα προβλήματα και το μέγεθος της ανοησίας του πολιτικού προσωπικού, και το ανύπαρκτο πλαίσιο προστασίας των πολιτών.

Η υποκρισία τους ξεπερνά κάθε όριο, αν αναλογιστεί κάποιος τη στάση τους, όχι μόνο στην τραγωδία του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και σε άλλα παρόμοια θέματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατά καιρούς.

Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, το θράσος του Κράτους είναι απύθμενο, αφού οι κύριοι αυτοί (σ.σ. Πλεύρης, Κικίλιας, Πατούλης), υπουργοί και πρώην Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του ΙΣΑ, δεν δίσταζαν, όπως αποκάλυψε η «Ζούγκλα», να δίνουν το «παρών» και να θέτουν Ιατρικά Συνέδρια υπό την αιγίδα τους, στα οποία ομιλήτρια ήταν η ίδια η γιατρός Ιωάννα Γάκα, διαφημίζοντας ανεμπόδιστα μεθόδους όπως η πλασμαφαίρεση! Μια ιατρική πράξη που έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Κολωνακίου (sic) και τελικά αποδείχτηκε μοιραία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι άλλο θέλετε, κύριοι, για να δείτε τις ευθύνες σας; Για κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη!… Δείτε τους τσαρλατάνους και τους ψευτογιατρούς που κυκλοφορούν αλώβητοι, διαφημίζουν την πραμάτειά τους και καλύπτονται πίσω από ένα πέπλο life style, για μερικές φωτογραφίες και λίγα λεπτά δημοσιότητας!

Όταν, λοιπόν, το ίδιο το πολιτικό σύστημα προσφέρει βήμα, νομιμοποίηση και θεσμικό περίβλημα σε αμφιλεγόμενες ιατρικές πρακτικές, η ευθύνη της πολιτείας δεν είναι απλώς αμέλεια – είναι συνέργεια στο έγκλημα. Πώς να προστατευτεί ο πολίτης, όταν οι ίδιοι οι ταγοί της πολιτείας φωτογραφίζονται και συνδιαλέγονται σε εκδηλώσεις που νομιμοποιούν τους κομπογιαννίτες και τους απατεώνες;

Ο Μαζωνάκης, ο ρόλος των ΜΜΕ και η… δημοσιογραφία του «Λιάγκα»

Την ίδια ώρα, η στάση της πλειοψηφίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπήρξε μνημείο υποκρισίας και κανιβαλισμού. Αντί να αναδείξουν εγκαίρως την ουσία του προβλήματος και την επικινδυνότητα τέτοιων πρακτικών, προτίμησαν την τηλεοπτική ανθρωποφαγία. Έστησαν λαϊκά δικαστήρια, στοχοποιώντας ανέλπιστα την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσιάζοντάς την ως «θηρευτή» της περιουσίας του, ενώ οι ίδιοι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σώσουν τον άνθρωπό τους, τον οποίον έβλεπαν να σβήνει…

Αυτός ο όχλος των «πρωινάδικων», ακολουθώντας μια lifestyle, άθλια ενημέρωση, επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και το θέμα «πούλαγε», πέταξε τον άνθρωπο μέσα στο αδηφάγο σύστημα, εξυπηρετώντας μια άθλια ενημέρωση, που λέει ο λόγος ενημέρωση… Και είναι τραγικό την ημέρα του θανάτου του, ο παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας έγραψε στο instagram: «Καλοφάγωτα τώρα». Όλοι αυτοί απέκρυψαν εσκεμμένα την αγωνιώδη προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να σώσουν το παιδί τους και τον αδελφό τους, από τη δίνη των προβλημάτων του και να τον απομακρύνουν από επικίνδυνα μονοπάτια.

Το αποκορύφωμα: Η βεβήλωση του πένθους

Ακόμα και μετά το αναπάντεχο και τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο της Καρνεάδου, η αθλιότητα δεν σταμάτησε. Ανόητοι σχολιαστές, αυτόκλητοι «δικαστές» του facebook και του Instagram και ανεύθυνοι κονδυλοφόροι, με εμπαθείς δηλώσεις και αισχρά δημοσιεύματα, δεν σεβάστηκαν ούτε το πένθος. Δεν άφησαν την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη να θρηνήσει εν ειρήνη τον άνθρωπό της, να τον κλάψουν με την ησυχία τους, συνεχίζοντας την τοξική παραπληροφόρηση πάνω από μια σορό.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός καλλιτέχνη που αγαπήθηκε από τον κόσμο, αφήνει πίσω του μια βαρύτατη κληρονομιά ντροπής: για ένα κράτος που νίπτει τας χείρας του, για πολιτικούς που νομιμοποιούν την επικινδυνότητα για λίγα λεπτά δημοσιότητας, για ορισμένα ΜΜΕ και «δημοσιογράφους» που τρέφονται από τη διαστρέβλωση και για μια κοινωνία που ανέχεται την υποκρισία μέχρι να συμβεί το μοιραίο…