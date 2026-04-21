Ξετυλίγεται το «κουβάρι» της υπόθεσης του θανάτου της Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Τη δική του εκδοχή για την τραγωδία δίνει ο 23χρονος που βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στο δωμάτιο που έζησε τις τελευταίες στιγμές η 19χρονη. Ο 23χρονος που αυτοπροσδιορίζεται τρανς γυναίκα ονόματι «Ολίβια» μίλησε μέσα από την φυλακή στον Ant1.

Ξεκίνησε λέγοντας πως «δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό».

To μοιραίο βράδυ που έδωσαν ραντεβού στο Airbnb, η «Ολίβια» είχε μεταμφιεστεί με περούκα και μακιγιάζ προκειμένου να πραγματοποιήσει με την Μυρτώ βιντεοκλήση με τον 66χρονο άνδρα που φέρεται να έστειλε χρήματα στη 19χρονη.

«Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση», σημείωσε, προσθέτοντας πως η ίδια ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ο 26χρονος μίλησε με τους διασώστες από το κινητό της.

Έκλεισε λέγοντας πως «η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας».

«Η υπόθεση έχει πολύ βάθος»

Ο πατέρας της 19χρονης, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τον θάνατο της κόρης του, μίλησε στο ΕΡΤnews, υποστηρίζοντας ότι «αυτή η υπόθεση αν διερευνηθεί είναι τόσο μεγάλη, τόσο πολύ κακά αυτά τα άτομα… Έχει βάθος πολύ αυτή η ιστορία».

Το παρασκήνιο που ερευνάται από τις Αρχές

Η Μυρτώ έχει ήδη κηδευτεί, ενώ για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα. Ωστόσο, η έρευνα όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά φαίνεται να ανοίγει συνεχώς νέα μέτωπα, με πληροφορίες που προσθέτουν σκοτεινές αποχρώσεις στο ήδη βαρύ σκηνικό.

Αρχικά, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο 23χρονος που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ είναι τρανς άτομο, γνωστό ως «Ολίβια».

Λίγο αργότερα, στο κάδρο μπήκε και ο 66χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε συχνές επαφές με σεξεργάτριες, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια για ένα ευρύτερο δίκτυο επαφών γύρω από τη νεαρή κοπέλα.

Οι αστυνομικοί πλέον «ξεψαχνίζουν» κάθε επικοινωνία και κάθε σύνδεση των εμπλεκομένων πριν από τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν το πλήρες δίκτυο επαφών της.

Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία αν και δεν έχει σχέση με την Κεφαλονιά, ενδέχεται να αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια τρανς γυναίκα που ζει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της σεξεργασίας.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει διαδικτυακές της παρουσίες, όπου φέρεται να προωθούσε τις υπηρεσίες της μέσω βίντεο, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η παρουσία της σε χώρο στα νότια προάστια της Αττικής, που περιγράφεται ως σύγχρονος οίκος ανοχής.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε ρόλο διαμεσολαβητή: σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνη ήταν που έφερε σε επαφή την «Ολίβια» με τον 66χρονο.

Αυτό που ερευνάται πλέον είναι αν η ίδια γνώριζε και τη Μυρτώ ή αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή της και με τη 19χρονη.

Το ενδεχόμενο η Μυρτώ να είχε βρεθεί (εν γνώσει της ή μη) κοντά σε κυκλώματα μαστροπείας παραμένει ανοιχτό και αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές.

Αν επιβεβαιωθεί, τότε η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σύνθετες και ανησυχητικές διαστάσεις, μετατρέποντας μια τραγωδία σε πιθανό κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου εκμετάλλευσης.